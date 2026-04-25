Eranakulam

എ​റ​ണാ​കു​ളം പു​ല്ലേ​പ്പ​ടി പാ​ല​ത്തി​ന് സ​മീ​പം വ​ൻ തീ​പി​ടി​ത്തം; ഗതാഗതം നിർത്തിവെച്ചു

നി​ല​വി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് പോ​ലീ​സ്

Published

Apr 25, 2026 8:03 pm |

Last Updated

Apr 25, 2026 8:03 pm

കൊ​ച്ചി | എ​റ​ണാ​കു​ളം പു​ല്ലേ​പ്പ​ടി പാ​ല​ത്തി​ന് സ​മീ​പം വ​ൻ തീ​പി​ടി​ത്തം. മാ​ലി​ന്യ കൂ​മ്പാ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് തീ​പ​ട​ർ​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. ര​ണ്ട് യൂ​ണി​റ്റ് അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന​ക​ൾ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി തീ​യ​ണ​യ്ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​വ​രി​ക​യാ​ണ്.

പാ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​തം നി​ർ​ത്തി​വെച്ചു. നി​ല​വി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് പോ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

Kerala

വീട്ടില്‍ സൂക്ഷിച്ച 1.75 കിലോ കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് പിടിയില്‍

Kerala

ചൂടിന് ആശ്വാസം; സംസ്ഥാനത്ത് നാ​ല് ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ വേ​ന​ൽ മ​ഴ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്

Kerala

നിതിന്‍ രാജിന്റെ മരണം; ഡോ. എം കെ റാമിന് മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യമില്ല, ഡോ. സംഗീതയ്ക്ക് ജാമ്യം

International

പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ ആശങ്ക, ഭീകരവാദത്തോട് സന്ധി പാടില്ല; ബ്രിക്‌സ് പ്രതിനിധികള്‍

Kerala

പാലക്കാട് കോരഞ്ചിറയില്‍ അംഗനവാടി ടീച്ചര്‍ക്ക് പാമ്പ് കടിയേറ്റു; ആശുപത്രിയില്‍, നിലവില്‍ മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഇല്ല

Kerala

താമരശ്ശേരിയില്‍ മനുഷ്യ വിസര്‍ജ്ജ്യം പുരട്ടിയ തുണികൊണ്ട് 19കാരിയെ ശ്വാസംമുട്ടിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു;കേസെടുത്ത് പോലീസ്