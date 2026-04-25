Kerala
ചൂടിന് ആശ്വാസം; സംസ്ഥാനത്ത് നാല് ജില്ലകളിൽ വേനൽ മഴ മുന്നറിയിപ്പ്
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് തുടരുന്ന അസഹനീയമായ ചൂടിന് ആശ്വാസമായി മഴ വരുന്നു. കേരളത്തിലെ നാല് ജില്ലകളിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മഴ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് വേനൽ മഴ എത്തുമെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ്.
പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, കാസർഗോഡ്, കണ്ണൂർ എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മഴ സാധ്യത പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏപ്രിൽ 29ന് വേനൽ മഴ ശക്തമാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ചില ദിവസങ്ങളായി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉയർന്ന താപനിലയും സൂര്യാതപ ഭീഷണിയും നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ മഴ ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകും.
എന്നാൽ ഇന്നും നാളെയും സംസ്ഥാനത്ത് ഉയർന്ന താപനില തുടരുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം പകൽ സമയത്ത് അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് മന്ത്രി കെ രാജൻ അറിയിച്ചു. ഉഷ്ണതരംഗ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് പൊതു പരിപാടികൾക്കും മറ്റും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
Summary
The Central Meteorological Department has issued a rain warning for four districts in Kerala, including Pathanamthitta, Idukki, Kasaragod, and Kannur. Summer rains are expected to commence on Monday, providing much-needed relief from the intense heat prevailing in the state. Officials have noted that the rain is likely to intensify by April 29, although high-temperature warnings remain in effect for the next two days.