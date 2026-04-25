Kerala
മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കുക ജനവികാരം മാനിച്ച്: പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി
. മുഖ്യമന്ത്രിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതില് യുഡിഎഫിന് ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്.
മലപ്പുറം | മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കുന്നതില് ഘടക കക്ഷികോളോട് അഭിപ്രായെം ചോദിച്ചാല് അപ്പോള് മുസ്ലിം ലീഗ് അഭിപ്രായം പറയുമെന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി. മുഖ്യമന്ത്രിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതില് യുഡിഎഫിന് ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. മുന്നണിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കക്ഷി എന്ന നിലിയില് കോണ്ഗ്രസ് പാര്ട്ടിയില് നിന്നായിരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാര്യത്തില് ജനവികാരം പരിഗണിച്ചാകും കോണ്ഗ്രസ് തീരുമാനമെടുക്കുകയെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു.
ക്കാര്യത്തില് ലീഗിന്റെ അഭിപ്രായം പാര്ട്ടി പ്രസിഡന്റ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചൊല്ലി ഇപ്പോ നടക്കുന്ന ചര്ച്ചകള് ലീഗ് കാര്യമാക്കുന്നില്ല. എല്ഡിഎഫ് ഇനി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെ പറ്റി ചര്ച്ച നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു. എല്ലാ ജില്ലകളിലും യുഡിഎഫ് മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കും. നിലവില് കേരളത്തില് യുഡിഎഫിന് അനുകൂല സാഹചര്യമാണ്. തരംഗമെങ്കില് നൂറ് സീറ്റ് വരെ ലഭിക്കാമെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു.