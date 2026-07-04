Connect with us

Kozhikode

ശീഇസം: ആശയം, വികാസം, വിമര്‍ശനം' വെബിനാര്‍ സീരീസ് സമാപിച്ചു

ഏഴ് സെഷനുകളിലായി ശീഇസത്തിന്റെ ഉത്ഭവവും വികാസവും, അടിസ്ഥാന വിശ്വാസങ്ങള്‍, മുഹറത്തിലെ ആചാരങ്ങള്‍, ഖുര്‍ആന്‍ തിരിമറിയും വ്യാജ ഹദീസ് നിര്‍മാണവും, ശീഇസത്തിന്റെ വിഭാഗങ്ങളും ആന്തരിക സംവാദങ്ങളും, ഇറാന്‍ വിപ്ലവവും വായനകളും, വര്‍ത്തമാന ശീഇസത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും പൊതുഇടപെടലുകളും തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചയായി.

Published

Jul 04, 2026 9:21 pm |

Last Updated

Jul 04, 2026 9:21 pm

കോഴിക്കോട്  |  ജാമിഅ മദീനതുന്നൂര്‍ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് അഖീദ & ഫിലോസഫിയും പ്രിസം അഖീദ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും സംയുക്തമായി ‘ശീഇസം: ആശയം, വികാസം, വിമര്‍ശനം’ എന്ന പ്രമേയത്തില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച വെബിനാര്‍ സീരീസ് സമാപിച്ചു.

ജൂണ്‍ 23 മുതല്‍ ജൂലൈ 3 വരെ നടന്ന ഏഴ് സെഷനുകളിലായി ശീഇസത്തിന്റെ ഉത്ഭവവും വികാസവും, അടിസ്ഥാന വിശ്വാസങ്ങള്‍, മുഹറത്തിലെ ആചാരങ്ങള്‍, ഖുര്‍ആന്‍ തിരിമറിയും വ്യാജ ഹദീസ് നിര്‍മാണവും, ശീഇസത്തിന്റെ വിഭാഗങ്ങളും ആന്തരിക സംവാദങ്ങളും, ഇറാന്‍ വിപ്ലവവും വായനകളും, വര്‍ത്തമാന ശീഇസത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും പൊതുഇടപെടലുകളും തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചയായി.

സുലൈമാന്‍ ഫൈസി കിഴിശ്ശേരി, മുഹ്യിദ്ദീന്‍ സഖാഫി കാവനൂര്‍,അശ്‌റഫ് ബാഖവി ചെറൂപ്പ, ജുനൈദ് ഖലീല്‍ നൂറാനി, സജീര്‍ ബുഖാരി, മുസ്തഫ പി. എറയ്ക്കല്‍, സ്വാദിഖ് നൂറാനി എന്നിവര്‍ വിവിധ സെഷനുകള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കി. ജാമിഅ മദീനതുന്നൂര്‍ പ്രോ റെക്ടര്‍ ആസഫ് നൂറാനി ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തി.

ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡീസ് ഡിപാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് അസ്റ്റിറ്റന്‍് എച്ച് ഒ ഡി സഈദ് നൂറാനി സ്വാഗതവും അഖീദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ചെയര്‍ ജുനൈദ് ഖലീല്‍ നൂറാനി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Jamia Madeenathunnoor and PRISM Aqeedah Community concluded their webinar series on Shiism. The seven-session event ran from June 23 to July 3 covering history and beliefs. Prominent scholars led discussions on various aspects of the ideology.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

സ്വര്‍ണ പണയ സ്ഥാപനത്തില്‍ ലക്ഷങ്ങളുടെ തിരിമറി നടത്തിയെന്ന് ആരോപണം; ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ച രണ്ട് ജീവനക്കാരികളില്‍ ഒരാള്‍ മരിച്ചു

Editors Pick

EPFO New Rules: PF പിൻവലിക്കൽ നിയമങ്ങളിൽ വൻ മാറ്റങ്ങൾ; 3 ദിവസത്തിനകം ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്റ്; അറിയേണ്ടതെല്ലാം

Ongoing News

Dubai Metro | ദുബൈ മാൾ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലെ ബസ്, ടാക്സി റോഡുകൾ അടയ്ക്കുന്നു; ഈ വർഷം ഇനി തുറക്കില്ല

Kerala

പ്രിയദര്‍ശിനി പദ്ധതി വരുമാന നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നു; വിവിധ ജില്ലകളില്‍ സ്വകാര്യ ബസുകള്‍ സമരത്തിലേക്ക്

Editors Pick

ദിവസവും പുലർച്ചെ 3 മണിക്കും 5 മണിക്കും ഇടയിൽ ഉറക്കമുണരാറുണ്ടോ? ഇത് അവഗണിക്കരുത്

Kerala

യുവാവിനെ തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തി മര്‍ദ്ദിച്ചു; പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍

First Gear

ഇ20 പെട്രോളിന് ശേഷം വരുന്നു, ഐ15 ഡീസൽ; നിർണായക പ്രഖ്യാപനവുമായി കേന്ദ്ര ഗതാഗത മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി