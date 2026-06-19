Connect with us

Kerala

തൃശ്ശൂരില്‍ മൂന്ന് കുട്ടികള്‍ക്ക് ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചു

ഇവരെ തൃശ്ശൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി

Published

Jun 19, 2026 9:04 am |

Last Updated

Jun 19, 2026 9:04 am

തൃശ്ശൂര്‍| തൃശ്ശൂരില്‍ മൂന്ന് കുട്ടികള്‍ക്ക് ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചു. 12,8,4 വയസ്സുള്ള പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവരെ തൃശ്ശൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക്  മാറ്റി.

അതേസമയം, കോഴിക്കോട് 74 പേര്‍ക്ക് ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതില്‍ ഒരു വയസ്സുകാരന്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയില്‍ തുടരുകയാണ്. കണ്ണൂര്‍ ഇരിട്ടിയില്‍ ആറു വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചു. കുട്ടി മട്ടന്നൂര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

Content Highlights:
Shigella bacterial infection has been confirmed in three children aged 12, 8, and 4 in Thrissur district. Additionally, 74 cases have been reported in Kozhikode, including a one-year-old child currently under medical treatment. Another case involving a six-year-old was also confirmed in Kannur district.

Related Topics:

Latest

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവിലില്‍ വന്‍ ഇടിവ്

Kerala

ക്യാമ്പസുകളിൽ റാഗിങ് തടയാൻ സിദ്ധാർഥ് ആന്റി റാഗിങ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡന്റ് വെൽഫെയർ ആക്ട് നടപ്പാക്കും

National

ഭര്‍ത്താവിനെ മുറിയില്‍ പൂട്ടിയിട്ട് യുവതിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്തു; സ്വകാര്യ ഭാഗത്ത് കല്ലും, വെടിയുണ്ടയും

kerala budget 2026-27

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് 1477.57 കോടി; ഗേൾ ഫ്രണ്ട്ലി ക്യാമ്പസുകളും ആർത്തവ ശുചിത്വ സംരംഭങ്ങളും നടപ്പാക്കും

Kerala

തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് ലൈറ്റ് മെട്രോയ്ക്ക് 20 കോടി രൂപ; ജൻ സി ടെക് വികസനത്തിന് 50 കോടി; മലയാളം എ ഐക്ക് 10 കോടി

Kerala

മലബാറിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം; ആഗോള വിപണി ലക്ഷ്യമിട്ട് ബ്രാൻഡ് കേരള സംരംഭം

kerala budget 2026-27

നിക്ഷേപ സൗഹൃദത്തിന് ഡാറ്റ അധിഷ്ഠിത ഇൻവെസ്റ്റ് കേരളം എന്ന പേരിൽ പ്രത്യേക സെൽ