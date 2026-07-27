Aksharam Education
കാന്തികതയുടെ ലോകം
ഗ്രീസിലെ മഗ്നീഷ്യം എന്ന സ്ഥലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന മാഗ്നസ് എന്ന ഇടയനാണ് കാന്തികത ആദ്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.
പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണാനാകാത്തതും എന്നാൽ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായ ശക്തികൾ നിരവധിയാണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ. ഗുരുത്വാകർഷണം പോലെ, കാറ്റ് പോലെ, അത്തരമൊരു നിഗൂഢ ശക്തിയാണ് കാന്തികത. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്പ് ഗ്രീസിലെ മഗ്നീഷ്യ എന്ന പ്രദേശത്ത് കണ്ടെത്തിയ ഒരു കറുത്ത കല്ല്, ഇരുമ്പിനെ ആകർഷിക്കുന്നതാണെന്ന് മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തിയതാണ് ആദ്യ കാന്തിക പ്രതിഭാസം.
ഗ്രീസിലെ മഗ്നീഷ്യം എന്ന സ്ഥലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന മാഗ്നസ് എന്ന ഇടയനാണ് കാന്തികത ആദ്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വടിയുടെ ഇരുമ്പ് അഗ്രവും ചെരിപ്പിലെ ആണികളും ഒരു കല്ലിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഈ പാറ പിന്നീട് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് എന്നും ഈ പ്രതിഭാസം കാന്തം (Magnet) എന്നും അറിയപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഈ കണ്ടുപിടിത്തം മനുഷ്യ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു. മനുഷ്യൻ തീ കണ്ടുപിടിച്ചതും ചക്രം കണ്ടുപിടിച്ചതും പോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടുപിടിത്തമാണ് കാന്തം. ചൈനക്കാർ 2000 വർഷം മുന്പ് കാന്തിക കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് കടൽ കടന്നത് കൊണ്ടാണ് ലോകം ഇത്രയും വലുതാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഈ അദൃശ്യ ശക്തിയുടെ രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം.
കാന്തം (Magnet)
ഇരുമ്പ്, നിക്കൽ, കോബാൾട്ട് തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കളെ ആകർഷിക്കുന്ന വസ്തുവാണ് കാന്തം. ഓരോ കാന്തത്തിനും രണ്ട് ധ്രുവങ്ങൾ ഉണ്ട്.
ഉത്തരധ്രുവം (North Pole – N). ദക്ഷിണധ്രുവം (South Pole – S). കാന്തത്തിന്റെ ധ്രുവങ്ങളിലാണ് കാന്തികബലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ഒരു കാന്തത്തെ മുറിച്ചാലും ഓരോ ഭാഗവും പുതിയ കാന്തമായി മാറും. ഓരോ ഭാഗത്തിനും ഉത്തരധ്രുവവും ദക്ഷിണധ്രുവവും ഉണ്ടായിരിക്കും.
കാന്തികത (Magnetism)
കാന്തത്തിന് കാന്തിക വസ്തുക്കളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഗുണമാണ് കാന്തികത. സമാന ധ്രുവങ്ങൾ (N-N, S-S) പരസ്പരം വികർഷിക്കുകയും വ്യത്യസ്ത ധ്രുവങ്ങൾ പരസ്പരം ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്വതന്ത്രമായി തൂക്കിയിട്ട ഒരു കാന്തം എപ്പോഴും വടക്ക് -തെക്ക് ദിശയിലാണ് നിലകൊള്ളുകയെന്ന് പരീക്ഷണത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കാന്തത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള കാന്തികബലം അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്തെയാണ് കാന്തിക മണ്ഡലം (Magnetic Field) എന്ന് പറയുന്നത്.
കാന്തിക ഫലങ്ങൾ (Effects of Magnetism)
- കാന്തിക വസ്തുക്കളെ ആകർഷിക്കുന്നു.
- കാന്തങ്ങൾ തമ്മിൽ ആകർഷണവും വികർഷണവും ഉണ്ടാകുന്നു.
- കോമ്പസ് സൂചി വടക്ക്-തെക്ക് ദിശ കാണിക്കുന്നു.
- ഇരുമ്പ് പോലുള്ള വസ്തുക്കളെ കാന്തമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
- വൈദ്യുതകാന്തം (Electromagnet)
- സോഫ്റ്റ് അയൺ കോറിന് ചുറ്റും വയർ ചുറ്റി അതിലൂടെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം കടത്തിവിടുമ്പോൾ രൂപപ്പെടുന്ന താത്കാലിക കാന്തമാണ് വൈദ്യുതകാന്തം. വൈദ്യുതി പ്രവാഹം നിർത്തിയാൽ കാന്തികത ഇല്ലാതാകും.
വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ കാന്തിക ഫലം (Magnetic Effect of Electric Current)
ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവാഹം കടന്നുപോകുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും കാന്തിക മണ്ഡലം രൂപപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ വൈദ്യുതി പ്രവാഹത്തിന്റെ കാന്തിക ഫലം എന്ന് പറയുന്നു. നേർചാലകത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള കാന്തിക മണ്ഡലം വൃത്താകൃതിയിലാണ്. കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശ കണ്ടെത്താൻ വലതുകൈ പെരുവിരൽ നിയമം (Right-Hand Thumb Rule) ഉപയോഗിക്കുന്നു.
(പെരുവിരൽ- വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ദിശ. മടക്കിയ വിരലുകൾ – കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശ.)
വൈദ്യുത പ്രവാഹം കൂടുമ്പോൾ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ശക്തി കൂടും. ചാലകത്തിൽ നിന്ന് അകലം കൂടുമ്പോൾ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ശക്തി കുറയും. സോഫ്റ്റ് അയൺ കോർ ഉപയോഗിച്ചാൽ കാന്തിക മണ്ഡലം കൂടുതൽ ശക്തമാകും.
ഇവ ഓര്ക്കുക
- സമാന ധ്രുവങ്ങൾ വികർഷിക്കുന്നു;
- വ്യത്യസ്ത ധ്രുവങ്ങൾ ആകർഷിക്കുന്നു.
- കാന്തികബലം ധ്രുവങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ.
- സ്വതന്ത്രമായി തൂക്കിയിട്ട കാന്തം വടക്ക്-തെക്ക് ദിശയിൽ നിൽക്കും.
- വൈദ്യുത പ്രവാഹം കാന്തിക മണ്ഡലം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
- സോളിനോയ്ഡ് ഒരു ബാർ കാന്തം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
- വൈദ്യുതകാന്തം ഒരു താത്കാലിക കാന്തമാണ്.
- വൈദ്യുതകാന്തം നിർമിക്കാൻ സോഫ്റ്റ് അയൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
- കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശ കണ്ടെത്താൻ വലതുകൈ പെരുവിരൽ നി യമം ഉപയോഗിക്കുന്നു.
Content Highlights:
An educational guide detailing the principles of magnetism, magnetic poles, and the properties of magnets. It explains concepts such as magnetic fields, electromagnets, and the magnetic effect of electric current. Practical rules like the Right-Hand Thumb Rule are highlighted for students.