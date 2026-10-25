Saudi Arabia
നാല്പത് വര്ഷത്തെ സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരത; സഊദി റിയാലും യുഎസ് ഡോളറും തമ്മിലുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു
ആഗോള കറന്സി വ്യതിയാനങ്ങള് രാജ്യത്തിന്റെ വരുമാനത്തെ ബാധിക്കാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നതോടപ്പം, ഈ സ്ഥിരത ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ വിലക്കയറ്റം കൃത്യമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു.
ദമാം | ആഗോള സാമ്പത്തിക വിപണികളില് വലിയ ചലനങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോഴും, സഊദി റിയാലും (SAR) അമേരിക്കന് ഡോളറും (USD) തമ്മിലുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് കഴിഞ്ഞ നാല് പതിറ്റാണ്ടായി കൃത്യമായ സുസ്ഥിരതയോടെ തുടരുന്നു. 1986 ജൂണ് മുതല് ഇന്നുവരെ ഒരു യുഎസ് ഡോളറിന് 3.75 സഊദി റിയാല് എന്ന നിരക്കില് തന്നെയാണ് രാജ്യം തങ്ങളുടെ കറന്സിയെ നിലനിര്ത്തിയിരിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തില് ‘കറന്സി പെഗ്ഗ്’ (Currency Peg) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ സംവിധാനം ആധുനിക ആഗോള സാമ്പത്തിക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിജയകരവും ദീര്ഘകാലം തുടരുന്നതുമായ ക്രമീകരണങ്ങളിലൊന്നാണ്.
പെഗ്ഗ് സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രധാന നേട്ടങ്ങള്:
സഊദി അറേബ്യയുടെ പ്രധാന വരുമാന സ്രോതസ്സായ അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരം ഡോളറിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്നതിനാലാണ് റിയാലിനെ ഡോളറുമായി സ്ഥിരമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു നിര്ത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ആഗോള കറന്സി വ്യതിയാനങ്ങള് രാജ്യത്തിന്റെ വരുമാനത്തെ ബാധിക്കാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നതോടപ്പം, ഈ സ്ഥിരത ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ വിലക്കയറ്റം കൃത്യമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു.വിനിമയ നിരക്കിലെ ഈ വിശ്വസ്തത വിദേശ നിക്ഷേപകര്ക്ക് സഊദി വിപണിയിലുള്ള ആത്മവിശ്വാസം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
സ്ഥിരത നിലനിര്ത്തുന്നതില് സഊദി സെന്ട്രല് ബേങ്കിന്റെ പങ്ക്:
സഊദി സെന്ട്രല് ബേങ്കിന്റെ (SAMA) ശക്തമായ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളും ഭീമമായ വിദേശനാണ്യ കരുതല് ശേഖരവുമാണ് വിപണിയിലെ താല്ക്കാലിക ആശങ്കകളെയും ഊഹക്കച്ചവടങ്ങളെയും പ്രതിരോധിച്ച് ഈ നിരക്ക് സംരക്ഷിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, അമേരിക്കന് കേന്ദ്ര ബേങ്കായ ഫെഡറല് റിസര്വ് പലിശ നിരക്കുകളില് വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങള്ക്ക് അനുസൃതമായി സഊദി സെന്ട്രല് ബേങ്കും തങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്കുകള് കൃത്യമായി പരിഷ്കരിക്കാറുണ്ട്. ഇത് മൂലധനം രാജ്യത്ത് തന്നെ സുരക്ഷിതമായി നിലനില്ക്കാന് സഹായിക്കുന്നു
Content Highlights: Saudi Arabia has maintained a stable exchange rate of 3.75 SAR to 1 USD since June 1986. This 40-year currency peg protects oil revenues from global market fluctuations and controls domestic inflation. The Saudi Central Bank backs this system with strong reserves and aligned interest rates.