International
ഫ്രാന്സിലെ പ്രതിഷേധം: 1314 പേര് കൂടി അറസ്റ്റിലെന്ന് സര്ക്കാര്
ജീവിതച്ചെലവ് വര്ധിച്ചതിനെതിരെ ശനിയാഴ്ച നടന്ന പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങള്ക്കിടെയാണ് അറസ്റ്റുകള് നടന്നത്
പാരീസ് | കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫ്രാന്സില് നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങള്ക്കിടെ 1314 പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും സംഘര്ഷങ്ങളില് 53 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് പരുക്കേറ്റതായും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം. ജീവിതച്ചെലവ് വര്ധിച്ചതിനെതിരെ ശനിയാഴ്ച നടന്ന പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങള്ക്കിടെയാണ് അറസ്റ്റുകള് നടന്നത്.
പ്രതിഷേധത്തിനിടെ 75 സ്ഥലങ്ങളില് തീപിടിത്തമുണ്ടായെന്നും 24 കടകള് കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. പ്രതിഷേധക്കാരില് എത്രപേര്ക്ക് പരുക്കേറ്റെന്ന് വ്യക്തമല്ല.
പോലീസ് ഗ്രനേഡുകളും കണ്ണീര് വാതകവും ഉപയോഗിച്ചതിനെ തുടര്ന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാര്ക്ക് പരുക്കേറ്റത്.
Content Highlights: French authorities arrested 1314 people during widespread weekend protests over the rising cost of living. The internal ministry reported 53 police officers injured and significant property damage. Protesters sustained severe injuries as police deployed tear gas and grenades to disperse crowds.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
വിവാഹവാഗ്ദാനം നല്കി യുവതിയെ വഞ്ചിച്ചു; പത്തനംതിട്ടയില് സി ഐക്ക് സസ്പെന്ഷന്
Kerala
ചേരാനെല്ലൂര് വാഹനാപകടം; ജഡ്ജിയുടെ മകനെതിരെ നരഹത്യാക്കുറ്റം ചുമത്തി
International
ഫ്രാന്സിലെ പ്രതിഷേധം: 1314 പേര് കൂടി അറസ്റ്റിലെന്ന് സര്ക്കാര്
Kerala
പാലക്കാട് ജില്ലയില് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നാളെ അവധി
Saudi Arabia
നാല്പത് വര്ഷത്തെ സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരത; സഊദി റിയാലും യുഎസ് ഡോളറും തമ്മിലുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു
Kerala
ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രൂപീകരണം ആരോഗ്യമേഖലയെ സ്വകാര്യ കുത്തകകള്ക്ക് കൈമാറാന്: എം വി ഗോവിന്ദന്
Kerala