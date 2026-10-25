Kerala
പാലക്കാട് ജില്ലയില് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നാളെ അവധി
പ്രൊഫഷണല് കോളജ് ഉള്പ്പടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അവധി ബാധകമാണ്
പാലക്കാട് | തീവ്ര മഴ മുന്നറിയിപ്പ് പ്രവചിച്ച സാഹചര്യത്തില് പാലാക്കാട് ജില്ലയില് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് ജില്ലാ കലക്ടര്. പ്രൊഫഷണല് കോളജ് ഉള്പ്പടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അവധി ബാധകമാണ്. അതേസമയം, മുന്നിശ്ചയിച്ച പരീക്ഷകള്ക്ക് മാറ്റമില്ലെന്നും ജില്ലാ കലക്ടര് അറിയിച്ചു.
അതേ സമയം , സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് അതിതീവ്ര മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഒക്ടോബര് 25 മുതല് 27 വരെ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 30-40 കി.മീ. വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
ഇന്ന് കോഴിക്കോട്, വയനാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലാണ് അതിതീവ്ര മഴ മുന്നറിയിപ്പ് ഉള്ളത്. ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായി ഈ ജില്ലകളില് റെഡ് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാസര്കോട് ഒഴികെയുള്ള മറ്റു ജില്ലകളില് തീവ്രമഴയാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് പ്രവചിക്കുന്നത്. ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായി ഈ ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Content Highlights: Palakkad District Collector declared a holiday for educational institutions including professional colleges tomorrow due to heavy rainfall warnings. Scheduled exams remain unchanged. IMD issued red alerts for Kozhikode, Wayanad, and Malappuram, and orange alerts across most other districts.