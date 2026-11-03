Saudi Arabia
സഊദി -ജോര്ദാന് കിരീടാവകാശികള് റിയാദില് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി; ഹൂത്തി ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ച് ജോര്ദാന്
സഊദിയുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും പരമാധികാരത്തിനും ഭീഷണിയാകുന്ന എല്ലാത്തരം ഭീകരപ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുമെതിരെ ജോര്ദാന്റെ പൂര്ണ്ണ പിന്തുണ അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
റിയാദ് | സഊദി അറേബ്യന് കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ മുഹമ്മദ് ബിന് സല്മാന് രാജകുമാരനും ജോര്ദാന് കിരീടാവകാശി ഹുസൈന് ബിന് അബ്ദുള്ള രണ്ടാമന് രാജകുമാരനും തമ്മില് റിയാദില് ഔദ്യോഗിക ചര്ച്ച നടത്തി. റിയാദിലെ കൊട്ടാരത്തില് തിങ്കളാഴ്ചയായിരുന്നു ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള നിര്ണായക കൂടിക്കാഴ്ച.
സഊദി അറേബ്യയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് യമനിലെ ഹൂത്തി വിമതര് നടത്തുന്ന തുടര്ച്ചയായ ഡ്രോണ്, മിസൈല് ആക്രമണങ്ങളെ ജോര്ദാന് കിരീടാവകാശി ശക്തമായി അപലപിച്ചു. സഊദിയുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും പരമാധികാരത്തിനും ഭീഷണിയാകുന്ന എല്ലാത്തരം ഭീകരപ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുമെതിരെ ജോര്ദാന്റെ പൂര്ണ്ണ
പിന്തുണ അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ചരിത്രപരമായ സുഹൃദ്ബന്ധം കൂടുതല് ദൃഢമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും വിവിധ മേഖലകളില് സഹകരണം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഇരു നേതാക്കളും അവലോകനം ചെയ്തു.ഗള്ഫ് മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷ മിഡില് ഈസ്റ്റിന്റെ സമാധാനത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് കൂടിക്കാഴ്ചയില് ഇരുനേതാക്കളും വ്യക്തമാക്കി. സഊദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഫൈസല് ബിന് ഫര്ഹാന് രാജകുമാരന്, ജോര്ദാന് ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ അയ്മന് സഫാദി എന്നിവരടക്കമുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും കൂടിക്കാഴ്ചയില് പങ്കെടുത്തു
Content Highlights: Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman met Jordanian Crown Prince Hussein bin Abdullah in Riyadh. Jordan strongly condemned ongoing Houthi drone and missile attacks targeting Saudi Arabia. Both leaders discussed strengthening bilateral ties and enhancing regional security across the Middle East.