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ഷൈബ എണ്ണപ്പാടത്തിന് നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണശ്രമം: അരാംകോയുടെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയം
മേഖലയിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സുരക്ഷാ ഭീഷണികൾ കണക്കിലെടുത്ത് സഊദി അറേബ്യയിലെ തങ്ങളുടെ നയതന്ത്ര ദൗത്യങ്ങളിലെ ചില ജീവനക്കാരോടും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും രാജ്യം വിടാൻ അമേരിക്കൻ യു.എസ് മിഷൻ ഉത്തരവിട്ടു.
റിയാദ്|സഊദി അറേബ്യയിലെ ഷൈബ എണ്ണപ്പാടത്തെ പ്രോസസിങ് കേന്ദ്രം ലക്ഷ്യമിട്ടുണ്ടായ ഡ്രോൺ ആക്രമണശ്രമം സഊദി വ്യോമപ്രതിരോധ സേന വിജയകരമായി തടഞ്ഞു. ആക്രമണശ്രമം പരാജയപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ഡ്രോൺ തകർത്തതിനെത്തുടർന്ന് അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ താഴേക്ക് പതിച്ചാണ് ആളപായമുണ്ടായത്. എന്നാൽ ഈ സംഭവം സഊദി അരാംകോയുടെ എണ്ണ ഉത്പാദനത്തെയോ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളെയോ ഒട്ടും ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു.
എണ്ണപ്പാടത്തിന് പുറത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഒരു കരാർ കമ്പനിയുടെ വാഹനത്തിന് മുകളിലേക്കാണ് ഡ്രോൺ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീണത്. ഇതേത്തുടർന്ന് വാഹനത്തിന് തീപിടിക്കുകയും അതിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് വിദേശ തൊഴിലാളികൾ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഫിലിപ്പീൻസ് സ്വദേശിയും നേപ്പാൾ സ്വദേശിയുമാണ് മരണപ്പെട്ടത്.
വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനും ഒരു പാകിസ്താൻ സ്വദേശിക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. അരാംകോയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്പാദന കേന്ദ്രങ്ങൾക്കോ സംസ്കരണ പ്ലാന്റുകൾക്കോ യാതൊരുവിധ കേടുപാടുകളും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും എണ്ണ ഉത്പാദനവും ആഗോള വിതരണവും തടസ്സമില്ലാതെ സാധാരണ നിലയിൽ തുടരുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
മേഖലയിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സുരക്ഷാ ഭീഷണികൾ കണക്കിലെടുത്ത് സഊദി അറേബ്യയിലെ തങ്ങളുടെ നയതന്ത്ര ദൗത്യങ്ങളിലെ ചില ജീവനക്കാരോടും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും രാജ്യം വിടാൻ അമേരിക്കൻ യു.എസ് മിഷൻ ഉത്തരവിട്ടു. കൂടാതെ തങ്ങളുടെ പൗരന്മാർക്ക് കർശന യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങളും സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പുകളും യു.എസ് ഔദ്യോഗികമായി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സഊദിയിലെ ഊർജ്ജ-വ്യോമയാന മേഖലകൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ തുടർച്ചയായ ഡ്രോൺ-മിസൈൽ ആക്രമണശ്രമങ്ങൾ ആഗോള ഊർജ്ജ വിപണിയെ ബാധിച്ചു. സുരക്ഷാ ആശങ്കകളെത്തുടർന്ന് രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില 1.2% വർദ്ധിച്ച് ബാരലിന് 110.11 ഡോളറിലെത്തി.
മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന്റെയോ അവ പതിച്ച സ്ഥലങ്ങളുടെയോ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും പകർത്തുന്നതും സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും കർശനമായ നിയമനടപടികൾ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നും സഊദി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. സുരക്ഷാ ദൃശ്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാലാണ് ഈ കർശന വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
Content Highlights: Saudi air defenses thwarted a drone attack targeting the Shaybah oil field processing facility, though falling debris caused two worker deaths. Aramco operations and global oil supplies remain unaffected despite rising regional security concerns. Brent crude prices increased following the incident.