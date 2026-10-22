Kerala
കണ്ണൂര് പിലാത്തറയിലെ സ്വര്ണം പൊട്ടിക്കല് കേസ്; മുഖ്യ പ്രതികള് പിടിയില്
മൈസുരുവില് നിന്നാണ് പയ്യന്നൂര് പോലീസ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. പ്രതികളെ കണ്ണൂരിലെത്തിച്ച് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തും.
കണ്ണൂര്|കണ്ണൂര് പിലാത്തറയിലെ സ്വര്ണം പൊട്ടിക്കല് കേസില് മുഖ്യ പ്രതികള് പിടിയില്. സായൂജ് പി, ജിഷ്ണു വി, സുന്ദരന് എം എന്നിവരാണ് മൈസുരുവില് പിടിയിലായത്. പയ്യന്നൂര് പോലീസ് ആണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. കേസില് ആദ്യം പ്രാദേശിക ബിജെപി നേതാവും കണ്ണൂര് അഞ്ചാംപീടിക സ്വദേശിയുമായ സനു സന്തോഷ് ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. പ്രതികളെ കണ്ണൂരിലെത്തിച്ച് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തും.
കഴിഞ്ഞ ജൂണ് രണ്ടാം തീയതിയാണ് മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശികള് സഞ്ചരിച്ച കാര് ആക്രമിച്ച് പ്രതികള് സ്വര്ണവും 55 ലക്ഷം രൂപയും കവര്ന്നത്. മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശി കുമാര് ജലന്ധര് നിഗമിന്റെ പരാതിയിലാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്. പരാതിക്കാരന് സഞ്ചരിച്ച കാര് തടഞ്ഞുവെച്ച് ആക്രമിച്ചാണ് പണവും സ്വര്ണവും കവര്ന്നത്. പരാതിക്കാരന്റെ ഭാര്യയുടെ ബാഗില് ഉണ്ടായിരുന്ന 25 ഗ്രാം സ്വര്ണം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ബിഎന്എസ് 310 വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് പ്രതികള്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തത്.
പിലാത്തറ കോ. ഓപ്പറേറ്റീവ് കോളജിന് സമീപത്താണ് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയില് കാര് കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്. കാറില് ഉണ്ടായിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങള് താഴെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നു. സംഭവം കോളജിലെ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനാണ് ആദ്യം കണ്ടത്. തുടര്ന്ന് വിവരം പരിയാരം പോലീസില് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
Content Highlights: Main suspects in the Pilathara gold and cash robbery case have been arrested by Payyanur police in Mysuru. The incident involved the interception of a Maharashtra native’s car and the theft of valuables and cash worth 55 lakh rupees. Local authorities are continuing further legal proceedings against the accused.