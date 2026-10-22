Kerala
എരുമേലി ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റിൽ നാൽക്കാലികളെ ഇടിമിന്നലേറ്റ് കൂട്ടത്തോടെ ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തി
ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് പെയ്ത ശക്തമായ മഴയ്ക്കൊപ്പമുള്ള ഇടിമിന്നലിൽ പശുക്കൾ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തുവെന്നാണ് കരുതുന്നത്.
എരുമേലി|എരുമേലി ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റിൽ നാൽക്കാലികളെ ഇടിമിന്നലേറ്റ് കൂട്ടത്തോടെ ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. നാല് മൂരികളെയും എട്ട് പശുക്കളെയുമാണ് ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് പെയ്ത ശക്തമായ മഴയ്ക്കൊപ്പമുള്ള ഇടിമിന്നലിൽ ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റിൽ പശുക്കൾ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തുവെന്നാണ് കരുതുന്നത്.
Content Highlights: Twelve cattle were found dead at the Cheruvally estate in Erumely after a severe lightning strike. The dead livestock included eight cows and four bulls. Officials believe the incident occurred during the heavy rainfall and thunderstorms on Wednesday evening.
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