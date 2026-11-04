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റിയാദ് വിമാനത്താവള ആക്രമണം: ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനും മരിച്ചു
ഒക്ടോബർ 10ലെ ഈ ദാരുണ സംഭവത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ ആകെ എണ്ണം 14 ആയി.
റിയാദ്|സഊദി അറേബ്യയിലെ റിയാദ് കിങ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെ ഒക്ടോബർ 10-നുണ്ടായ ഹൂത്തി മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനും മരിച്ചു. ഇദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ 25 ദിവസമായി തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ വെന്റിലേറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടെ ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള പോരാട്ടത്തിലായിരുന്നു. ഇതോടെ ഒക്ടോബർ 10ലെ ഈ ദാരുണ സംഭവത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ ആകെ എണ്ണം 14 ആയി.
റിയാദിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് മരണ വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്. മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ പേരുവിവരം ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ആക്രമണം നടന്ന നാൾ മുതൽ എംബസി അധികൃതർ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഇപ്പോഴും കുടുംബത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ നിയമ സഹായങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ടെന്നും എംബസി വ്യക്തമാക്കി.
കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ താല്പര്യപ്രകാരം ഭൗതിക ശരീരം നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ റിയാദിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും എംബസി നൽകുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഒക്ടോബർ പത്തിനുണ്ടായ ശക്തമായ ആക്രമണത്തിൽ മുന്നൂറിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും വലിയ തോതിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ പരിക്കേറ്റ ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദ് യൂസുഫ് അലി എന്ന മറ്റൊരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ പിന്നീട് റിയാദിൽ തന്നെയാണ് നടത്തിയത്. കൂടാതെ ഒക്ടോബർ 21-ന് ദമ്മാം വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെ നടന്ന ഹൂത്തി ആക്രമണത്തിലും ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.
നിലവിലെ പ്രത്യേക സുരക്ഷാ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് സഊദി അറേബ്യയിലുള്ള എല്ലാ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പിന്തുടരണമെന്നും എംബസി സുരക്ഷാ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Content Highlights: A second Indian national injured in the October 10 Houthi missile attack on Riyadh King Khalid International Airport has succumbed to injuries. The Indian Embassy confirmed the death after 25 days of intensive care. The embassy is providing all necessary legal assistance to the victim’s family.