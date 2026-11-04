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യു എസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: വോട്ടെടുപ്പ് അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക്, ട്രംപ് വിയര്ക്കുന്നു, ഡെമോക്രാറ്റുകള്ക്ക് മുന്തൂക്കമെന്ന് സൂചന
ജനപ്രതിനിധി സഭയുടെയും (House) ഒരുപക്ഷേ സെനറ്റിന്റെയും നിയന്ത്രണം ഡെമോക്രാറ്റുകള് പിടിച്ചെടുത്തേക്കുമെന്ന സൂചനകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്.
വാഷിങ്ടണ് | അമേരിക്കന് ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെടുപ്പ് അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു. ജനപ്രതിനിധി സഭയുടെയും (House) ഒരുപക്ഷേ സെനറ്റിന്റെയും നിയന്ത്രണം ഡെമോക്രാറ്റുകള് പിടിച്ചെടുത്തേക്കുമെന്ന സൂചനകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ഇത് സംഭവിച്ചാല്, വാഷിംഗ്ടണിലുള്ള ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിന്റെ പിടി അയയുകയും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് കാലാവധിയുടെ അവശേഷിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരം പരിമിതപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ജനപ്രതിനിധി സഭയിലെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടാല്, ട്രംപിന്റെ നിയമനിര്മാണ അജണ്ടകളെ തടസ്സപ്പെടുത്താനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ വിപുലമായ അന്വേഷണങ്ങള് ആരംഭിക്കാനും ഡെമോക്രാറ്റുകള്ക്ക് സാധിക്കും. സെനറ്റിലെ പരാജയം, സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരെയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും നിയമിക്കാനുള്ള ട്രംപിന്റെ അധികാരത്തെയും ബാധിക്കും.
ജീവിതച്ചെലവ് കുതിച്ചുയരുന്നതും ഇറാനെതിരായ യുദ്ധവും കാരണം റിപബ്ലിക്കന് പാര്ട്ടിക്കെതിരെ ജനവികാരം ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തില് നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, ട്രംപിന്റെ ഭരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ദേശീയ വിലയിരുത്തലായി മാറുകയാണ്. ജനപ്രതിനിധി സഭയിലെ 435 സീറ്റുകളും, സെനറ്റിലെ 100-ല് 35 സീറ്റുകളും, കൂടാതെ 36 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗവര്ണര് സ്ഥാനങ്ങളുമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പില് നിര്ണായകമാകുന്നത്. ജനപ്രതിനിധി സഭയില് മൂന്ന് സീറ്റുകളും സെനറ്റില് നാല് സീറ്റുകളും അധികമായി നേടാനായാല്, റിപബ്ലിക്കന് പാര്ട്ടിയില് നിന്ന് ഈ രണ്ട് സഭകളുടെയും നിയന്ത്രണം പിടിച്ചെടുക്കാന് ഡെമോക്രാറ്റുകള്ക്ക് സാധിക്കും.
വിലക്കയറ്റം കുറക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ വര്ഷം അധികാരമേറ്റത്. എന്നാല്, പണപ്പെരുപ്പം, ഇറക്കുമതി തീരുവകള് (tariffs), കൂടാതെ അദ്ദേഹം തന്നെ തുടക്കമിട്ട പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷം മൂലം ഇന്ധനവിലയിലുണ്ടായ വര്ധന തുടങ്ങിയവ അമേരിക്കന് ജനതക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രയാസമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. 80കാരനായ ട്രംപിനുള്ള നിലവിലുള്ള ജനപിന്തുണ 30 ശതമാനത്തോട് അടുത്ത് മാത്രമാണ് നില്ക്കുന്നത്. ഇത് അദ്ദേഹത്തെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ജനപ്രീതി കുറഞ്ഞ പ്രസിഡന്റുമാരില് ഒരാളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
Content Highlights: The US presidential election has entered its final voting stage with major trends emerging across key states. Early indicators suggest strong performance for the Democrats in crucial battleground regions. Donald Trump faces severe resistance in key electoral seats as counting approaches completion.