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വിദ്യാര്ഥിനിയെ യന്ത്രവാള് കൊണ്ട് ആക്രമിച്ച യുവാവിന് പോലീസിന്റെ വെടിയേറ്റു; വലത് കാല് മുറിച്ചുമാറ്റി
രക്തക്കുഴലുകള്ക്ക് കേടുപാടുകള് സംഭവിച്ചതിനാല് ഹേമന്തിന്റെ ഇടത് കാലിലും ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അമരാവതി | ആന്ധ്രപ്രദേശില് പത്താം ക്ലാസ്സ് വിദ്യാര്ഥിനിയെ മോട്ടോര് ഘടിപ്പിച്ച ചെയിന്സോ (യന്ത്രവാള്) ഉപയോഗിച്ച് ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ച ഹേമന്ത് (21) എന്ന പ്രതിയുടെ വലത് കാല്, മുട്ടിന് മുകള്ഭാഗത്ത് നിന്ന് മുറിച്ചുമാറ്റി. പോലീസിന്റെ വെടിയേറ്റ് പരുക്കേറ്റ കാലാണ് മുറിക്കേണ്ടി വന്നത്.
അനന്തപൂര് ജില്ലയിലെ റാപ്താഡുവിലുള്ള ഇസഡ് പി ഹൈസ്കൂളിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. വിദ്യാര്ഥിനിയെ ആക്രമിച്ച ശേഷം രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതിയെ തിരച്ചിലിനൊടുവില് ആത്മകൂര് വനമേഖലയില് വെച്ച് പോലീസ് കണ്ടെത്തി. ഈ സമയത്ത് അറസ്റ്റ് തടയാന് ശ്രമിച്ച പ്രതി ഒരു പോലീസ് ഇന്സ്പെക്ടറെ കത്തികൊണ്ട് ആക്രമിക്കാന് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വയം പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പോലീസ് ആറ് റൗണ്ട് വെടിയുതിര്ക്കുകയും, വെടിയുണ്ടകള് പ്രതിയുടെ കാലുകളില് ഏല്ക്കുകയും ചെയ്തു.
ഗുരുതര മുറിവുകള് കാരണം ഹേമന്തിന്റെ വലത് കാലിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം നിലക്കുകയും, കാലില് ‘ഗാംഗ്രീന്’ (കോശങ്ങള് നശിച്ചുപോകുന്ന അവസ്ഥ) ബാധിക്കുകയും ചെയ്തു. അണുബാധ ശരീരമാകെ പടരുന്നത് ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയാകുമെന്നതിനാല്, അനന്തപൂര് ഗവണ്മെന്റ് ജനറല് ആശുപത്രിയിലെ (എ എ ഒ) ഡോക്ടര്മാര് അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ കാല് മുറിച്ചുമാറ്റുകയായിരുന്നു. രക്തക്കുഴലുകള്ക്ക് കേടുപാടുകള് സംഭവിച്ചതിനാല് ഹേമന്തിന്റെ ഇടത് കാലിലും ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിലവില് ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ്.
ആക്രമണത്തില് കഴുത്തിലും വയറ്റിലും ആഴത്തില് മുറിവേല്ക്കുകയും, വലത് കൈ ഏതാണ്ട് അറ്റുപോയ നിലയിലാവുകയും ചെയ്ത പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാര്ഥിനി, ബെംഗളൂരുവിലെ മണിപ്പാല് ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലാണ്. വെന്റിലേറ്റര് സഹായം ഒഴിവാക്കിയെന്നും, നിലവില് ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നും ഡോക്ടര്മാര് അറിയിച്ചു. സഹപാഠിയെ രക്ഷിക്കാന് ധീരമായി ഇടപെട്ട മറ്റൊരു വിദ്യാര്ഥിനിക്കും ആക്രമണത്തില് പരുക്കേറ്റിരുന്നു.
Content Highlights: A young man who brutally attacked a female student using a chainsaw was shot by the police during the incident. He was immediately rushed to the hospital for emergency medical treatment. Doctors subsequently amputated his right leg due to severe injuries sustained from the gunshot.