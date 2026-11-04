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ആന്ധ്രയിലും ഒഡീഷയിലും നാശം വിതച്ച് 'മുരാസു' ചുഴലിക്കാറ്റ് ; രണ്ടുപേര് മരിച്ചു, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ഇന്ന് അവധി
മണിക്കൂറില് ഏഴ് കിലോമീറ്റര് വേഗതയില് വടക്ക്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറന് ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങിയ 'മുരാസു', ഈ മേഖലയില് വെച്ച് തന്നെ ഒരു സാധാരണ ചുഴലിക്കാറ്റായി ദുര്ബലപ്പെട്ടു.
അമരാവതി/ഭുവനേശ്വര് | ആന്ധ്രപ്രദേശിലും ഒഡീഷയിലും ‘മുരാസു’ ചുഴലിക്കാറ്റ് നാശം വിതച്ചു. ആന്ധ്രപ്രദേശില് ചുഴലിക്കാറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളില് രണ്ടുപേര് മരിച്ചു. വിവിധ ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്ന നടപടികള് തുടരുകയാണ്. ഇതുവരെ 12,230 പേരെ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയതായി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിസാസ്റ്റര് മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റി (APSDMA) മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര് പ്രഖാര് ജെയിന് അറിയിച്ചു. ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ തെക്കന് തീരദേശത്തിലൂടെ നീങ്ങുന്നതിനിടെ, ഇന്നലെ ഉച്ചക്കു ശേഷം ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ തീവ്രത കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
പ്രാഥമിക കണക്കുകള് പ്രകാരം 344 കോടി രൂപയുടെ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി. കനത്ത മഴയില് 52,459 ഹെക്ടറിലധികം സ്ഥലത്തെ വിളകള് നശിച്ചു. ആകെ 312 വീടുകള്ക്ക് കേടുപാടുകള് സംഭവിച്ചു. 814 ചെറിയ ജലസേചന സംഭരണികള് സര്ക്കാര് നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ഇതില് 776 എണ്ണത്തില് അതീവ ജാഗ്രതാ നിര്ദേശം നല്കുകയും ചെയ്തതായി ജെയിന് പറഞ്ഞു.
ആന്ധ്രപ്രദേശിന്റെയും ഒഡീഷയുടെയും വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് ശക്തമായ മഴ പെയ്തു. പ്രകാശം, നെല്ലൂര്, ബാപറ്റ്ല, എന് ടി ആര് ജില്ലകളില് കനത്ത മഴ രേഖപ്പെടുത്തി. മഴ ഇനിയും രണ്ട് ദിവസം കൂടി തുടരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നെല്ലൂര്, പ്രകാശം, ബാപറ്റ്ല ജില്ലകളില് നൂറുകണക്കിന് മരങ്ങള് കടപുഴകി വീണു. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളില് പലയിടത്തും വെള്ളം കയറി.
മണ്ണിടിച്ചിലിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്, ബാപറ്റ്ല, എന് ടി ആര് ജില്ലകളിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളില് താമസിച്ചിരുന്നവരെ അധികൃതര് രാത്രിയോടെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി. ഈ രണ്ട് ജില്ലകളിലുമായി ഗര്ഭിണികളും വയോജനങ്ങളുമടക്കം കുറഞ്ഞത് 150 പേരെ ആശുപത്രികളിലേക്കും പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും മാറ്റിപ്പാര്പ്പിച്ചു. മഴ ശമിക്കുന്നത് വരെ ഇവര് അവിടെ തുടരും.
ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 2.30 വരെയുള്ള ആറ് മണിക്കൂറിനുള്ളില്, മണിക്കൂറില് ഏഴ് കിലോമീറ്റര് വേഗതയില് വടക്ക്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറന് ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങിയ ‘മുരാസു’, ഈ മേഖലയില് വെച്ച് തന്നെ ഒരു സാധാരണ ചുഴലിക്കാറ്റായി (cyclonic storm) ദുര്ബലപ്പെട്ടതായി ഇന്ത്യന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് (IMD) ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയില് അറിയിച്ചു. ബാപറ്റ്ലക്ക് പടിഞ്ഞാറ്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറായി 40 കിലോമീറ്റര് അകലെയും, ഒംഗോളിന് വടക്ക് 60 കിലോമീറ്റര് അകലെയും, വിജയവാഡക്ക് തെക്ക്-പടിഞ്ഞാറായി 80 കിലോമീറ്റര് അകലെയുമാണ് നിലവില് ചുഴലിക്കാറ്റ് നില്ക്കുന്നത്. ഉച്ചക്ക് 2.30-ഓടെ കാറ്റിന്റെ വേഗത മണിക്കൂറില് 80-90 കിലോമീറ്റര് ആയിരുന്നു. ഇടക്കിടെ ഇത് 100 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് വീശിയടിച്ചു. ചുഴലിക്കാറ്റ് വടക്ക്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറന് ദിശയിലേക്ക് തന്നെ സഞ്ചരിക്കുമെന്നും, ഇന്ന് അര്ധരാത്രിയോടെ ‘ഡീപ് ഡിപ്രഷന്’ (deep depression) ആയി ദുര്ബലപ്പെടുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഈ ഘട്ടത്തില് കാറ്റിന്റെ വേഗത മണിക്കൂറില് 55-65 കിലോമീറ്റര് വരെയും, ഇടക്കിടെ 75 കിലോമീറ്റര് വരെയും ആയിരിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്.
ആന്ധ്രപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി എന് ചന്ദ്രബാബു നായിഡു, ചുഴലിക്കാറ്റ് മൂലമുണ്ടായ ആഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായെ ധരിപ്പിച്ചു. ഇതിനുമുമ്പ്, സാഹചര്യം വിലയിരുത്തുന്നതിനായി അദ്ദേഹം പുലര്ച്ചെ 3.30-ന് ജില്ലാ കലക്ടര്മാരുമായും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും ടെലി കോണ്ഫറന്സ് നടത്തിയിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 8.30 മുതല് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 8.30 വരെയുള്ള സമയത്തിനുള്ളില് ബാപറ്റ്ലയില് 222.4 മില്ലിമീറ്റര് മഴ രേഖപ്പെടുത്തി. നരസാപുരത്ത് 198.6 മില്ലിമീറ്ററും ഒങ്കോളില് 120.2 മില്ലിമീറ്ററും മഴയാണ് ലഭിച്ചത്.
ഒഡീഷയിലെ തെക്കന് ജില്ലകളില് ചൊവ്വാഴ്ച നേരിയ മഴ പെയ്തു. മോശം കാലാവസ്ഥയെ നേരിടാന് സജ്ജരായിരിക്കാന് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ജില്ലാ കലക്ടര്മാര്ക്ക് നിര്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ‘സാഹചര്യം വഷളാകില്ലെന്ന് ഞങ്ങള് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഗഞ്ചാമില് രണ്ട് പേരും, ഗജപതി, കന്ധമാല് ജില്ലകളില് ഓരോരുത്തരുമായി നാല് ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ‘അഡീഷണല് സ്പെഷ്യല് റിലീഫ് കമ്മീഷണര്’മാരായി പൂര്ണ അധികാരങ്ങളോടെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.’- ഒഡീഷ ദുരന്തനിവാരണ മന്ത്രി സുരേഷ് പൂജാരി പറഞ്ഞു.
ശക്തമായ മഴയ്ക്കും കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടര്ന്ന്, സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് 1.65 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാര്പ്പിച്ചു. തെക്കന് മേഖലയിലെ അഞ്ച് ജില്ലകളില് ദുരന്തനിവാരണ സേനകളെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ജില്ലകളിലായി 592 സ്ഥിരവും താത്ക്കാലികവുമായ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് അറിയിച്ചു. തെക്കന് ജില്ലകളിലെ ചിലയിടങ്ങളില് ചൊവ്വ, ബുധന് ദിവസങ്ങളില് അങ്കണ്വാടികള്ക്കും സ്കൂളുകള്ക്കും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. നാഷണല് ഡിസാസ്റ്റര് റെസ്പോണ്സ് ഫോഴ്സ് (NDRF), ഒഡീഷ ഡിസാസ്റ്റര് റാപ്പിഡ് ആക്ഷന് ഫോഴ്സ്, അഗ്നിശമന സേന എന്നിവയുള്പ്പെടെ 300-ലധികം ദുരന്തനിവാരണ സംഘങ്ങളെ അപകടസാധ്യതയുള്ള മേഖലകളില് വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് വ്യക്തമാക്കി.
Content Highlights:Cyclone Murasu has caused widespread destruction across Andhra Pradesh and Odisha, resulting in the death of two people. Heavy rainfall and strong winds knocked down trees and disrupted normal life in coastal districts. Authorities have ordered the closure of educational institutions in affected areas as a safety precaution.
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