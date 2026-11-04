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ജോര്ജിയ സെനറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഡെമോക്രാറ്റ് ജോണ് ഓസോഫ് വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു
റിപബ്ലിക്കന് കോണ്ഗ്രസ്സ് അംഗവും ട്രംപിന്റെ അനുയായിയുമായ മൈക്ക് കോളിന്സിനെയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.
വാഷിങ്ടണ് | ജോര്ജിയയില് നടന്ന ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ശ്രദ്ധേയമായ മത്സരങ്ങളിലൊന്നില്, നിലവിലുള്ള ഡെമോക്രാറ്റിക് സെനറ്റര് ജോണ് ഓസോഫ് വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. റിപബ്ലിക്കന് കോണ്ഗ്രസ്സ് അംഗം മൈക്ക് കോളിന്സിനെയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിന്റെ ഉറച്ച അനുയായിയായ കോളിന്സ്, വെള്ളക്കാരുടെ മേധാവിത്വം (white supremacy) ഉയര്ത്തിപ്പിടിക്കുന്ന വ്യക്തികളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന ആരോപണത്തെ തുടര്ന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേളയില് കടുത്ത പരിശോധനക്കും വിമര്ശനത്തിനും വിധേയനായിരുന്നു.
2021 മുതല് സെനറ്ററായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഓസോഫ്, ജീവിതച്ചെലവ് കുറയ്ക്കുക, ആരോഗ്യപരിരക്ഷ, സര്ക്കാര് ഉത്തരവാദിത്തം എന്നിവ മുന്നിര്ത്തിയാണ് പ്രചാരണം നടത്തിയത്. പ്രസിഡന്റിന്റെ അജണ്ട, കുടിയേറ്റ നിയന്ത്രണം, സര്ക്കാരിന്റെ വലിപ്പം കുറക്കല് എന്നിവയിലായിരുന്നു കോളിന്സ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്.
2020-ല് മുന് യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനെ പിന്തുണക്കുകയും, നാലുവര്ഷത്തിന് ശേഷം ട്രംപിന് നേരിയ ഭൂരിപക്ഷത്തില് പിന്തുണ നല്കുകയും ചെയ്ത പ്രവിശ്യയാണ് ജോര്ജിയ. 2028-ലെ ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാര്ഥിത്വത്തിലേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെടാന് സാധ്യതയുള്ള ആളാണ് ഓസോഫ് എന്നാണ് പൊതുവെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. യു എസ് സെനറ്റില് അദ്ദേഹം തന്റെ സഹപ്രവര്ത്തകനായ റാഫേല് വാര്നോക്കിനൊപ്പം ചേരും. ജോര്ജിയയില് നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ കറുത്ത വര്ഗക്കാരനായ സെനറ്ററായ വാര്നോക്കും പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാന് ആലോചിക്കുന്നതായി അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്.
കോണ്ഗ്രസ്സിലും, റിപ്പബ്ലിക്കന് പാര്ട്ടിയുടെ ശക്തമായ സ്വാധീനമുള്ള തെക്കന് മേഖലയിലും ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്ട്ടിയുടെ ശക്തി വര്ധിപ്പിക്കുന്നതില് ജോര്ജിയയിലെ സെനറ്റ് സീറ്റുകള് നിര്ണായകമായിരുന്നു. 2020-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം തനിക്ക് അനുകൂലമായി മാറ്റാന് ജോര്ജിയയിലെ ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനില് സമ്മര്ദം ചെലുത്തിയെന്നാരോപിച്ച്, ട്രംപിനും മറ്റ് ചിലര്ക്കുമെതിരെ 2023-ല് ജോര്ജിയയില് കേസെടുത്തിരുന്നു. എന്നാല്, 2025-ല് ട്രംപ് വീണ്ടും അധികാരമേറ്റതോടെ ഈ കേസ് തള്ളപ്പെട്ടു.
Content Highlights:Democrat Jon Ossoff was re-elected to the US Senate representing Georgia. He secured the victory by defeating Republican challenger Mike Collins in a high-stakes race. The result marks a major win for Democrats as they maintain critical representation in the Senate.