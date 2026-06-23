Kerala
സമർകന്ദ്-മലബാർ കൾച്ചറൽ ഫോറം നിലവിൽ വന്നു; ചരിത്രപഥങ്ങളെ കോർത്തിണക്കി പുത്തൻ സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മ
ഇരു പ്രദേശങ്ങളുടെയും സാംസ്കാരിക, വൈജ്ഞാനിക, ചരിത്ര പൈതൃകങ്ങളെ കോർത്തിണക്കി വിപുലമായ സംരംഭങ്ങൾക്കാണ് ഈ രാജ്യാന്തര കൂട്ടായ്മ തുടക്കമിടുന്നത്.
സമർകന്ദ് | ലോകചരിത്രത്തിലും സംസ്കാരത്തിലും സമാനതകളില്ലാത്ത അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലെ സമർകന്ദും കേരളത്തിലെ മലബാറും തമ്മിലുള്ള സാംസ്കാരിക-വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങൾക്ക് പുതുജീവൻ പകർന്ന് ‘സമർകന്ദ്-മലബാർ കൾച്ചറൽ ഫോറം’ രൂപീകൃതമായി. ഇരു പ്രദേശങ്ങളുടെയും സാംസ്കാരിക, വൈജ്ഞാനിക, ചരിത്ര പൈതൃകങ്ങളെ കോർത്തിണക്കി വിപുലമായ സംരംഭങ്ങൾക്കാണ് ഈ രാജ്യാന്തര കൂട്ടായ്മ തുടക്കമിടുന്നത്.
ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാംസ്കാരിക-വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളായ സമർകന്ദും മലബാറും തമ്മിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രപരമായ സാമ്യതകളുണ്ടെന്ന് ഫോറത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നടന്ന ചർച്ചകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അറിവും സാഹിത്യവും കച്ചവടവും ഒരുപോലെ പങ്കുവെച്ചാണ് ഇരു പ്രദേശങ്ങളും തങ്ങളുടെ വളർച്ചയും തനിമയും നിലനിർത്തിയത്. പുരാതന സിൽക്ക് റൂട്ടിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായ സമർകന്ദും, സുഗന്ധവ്യഞ്ജന വ്യാപാരത്തിലൂടെ ലോകഭൂപടത്തിൽ ഇടംപിടിച്ച മലബാറും തമ്മിലുള്ള സമാനതകളാണ് ഇത്തരമൊരു സംരംഭത്തിന് വഴിതുറന്നത്.
ഇരു പ്രദേശങ്ങളിലെയും കല, സാഹിത്യം, പാരമ്പര്യം എന്നിവയെ പരസ്പരം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഫോറം ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. ചരിത്ര പഠനങ്ങൾ, ഗവേഷണങ്ങൾ, പുസ്തക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് വിജ്ഞാന കൈമാറ്റം സാധ്യമാക്കുക എന്നതും ഫോറത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്നാണ്. പുരാതന സിൽക്ക് റൂട്ടിന്റെയും മലബാർ തീരത്തിന്റെയും ചരിത്രപരമായ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിപുലമായ പഠനങ്ങൾക്ക് ഫോറം വേദിയൊരുക്കും. സാംസ്കാരിക കൈമാറ്റത്തിന് പുറമെ, ഇരു പ്രദേശങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാംസ്കാരിക ടൂറിസത്തിനും പുത്തൻ വാണിജ്യ സാധ്യതകൾക്കും ഈ കൂട്ടായ്മ വലിയ തോതിൽ പ്രോത്സാഹനം നൽകും.
ഇരു നാടുകളുടെയും സാംസ്കാരിക ദൗത്യത്തിന് കരുത്തുപകരുന്ന ഫോറത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനവും യോഗവും സമർകന്ദ് ഗവർണറേറ്റിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത്. ചടങ്ങിൽ സമർകന്ദ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവർണർ ഖുർഷിദ് ബേക് സമിയേവ്, അഡ്വ. മുഹമ്മദ് ശംവീൽ നൂറാനി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു. ഫോറത്തിന്റെ ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇരുവരും പൂർണ്ണ പിന്തുണയും ആശംസകളും നേർന്നു.
Content Highlights:
The Samarkand-Malabar Cultural Forum has been formed to revive historic cultural and trade ties between Uzbekistan and Kerala. The forum aims to promote research, cultural tourism, and knowledge exchange regarding the ancient Silk Route and Malabar coast. Samarkand State Governor Khurshid Bek Samiyev and other dignitaries attended the official declaration event.