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FIFA WORLD CUP 2026

ചരിത്രം കുറിച്ച് മെസ്സി; ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവുമധികം ഗോൾ നേടുന്ന താരം; മറ്റൊരു അനാവശ്യ റെക്കോർഡും മെസ്സിയുടെ പേരിൽ

ഓസ്ട്രിയക്കെതിരെ അർജന്റീനക്ക് ലീഡ്

Published

Jun 22, 2026 11:55 pm |

Last Updated

Jun 22, 2026 11:55 pm

ലോസ് ആഞ്ചലസ് | ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ജെ മത്സരത്തിൽ ഓസ്ട്രിയക്കെതിരെ അർജന്റീന ഒന്നിനെതിരെ പൂജ്യത്തിന് മുന്നിൽ. ആദ്യ പകുതിയിൽ സൂപ്പർ താരം ലയണൽ മെസ്സി നേടിയ തകർപ്പൻ ഗോളിന്റെ കരുത്തിലാണ് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീന ലീഡ് സ്വന്തമാക്കിയത്. മത്സരത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയെട്ടാം മിനിറ്റിൽ ഫാകുണ്ടോ മെദിന നൽകിയ പാസ് സ്വീകരിച്ചാണ് മെസ്സി ലക്ഷ്യം കണ്ടത്.

ഈ ഗോളോടെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം ഗോളുകൾ നേടുന്ന താരം എന്ന റെക്കോർഡ് ലയണൽ മെസ്സി സ്വന്തം പേരിലാക്കി. പതിനാറ് ഗോളുകൾ നേടിയിരുന്ന ജർമ്മനിയുടെ മിറോസ്ലാവ് ക്ലോസെയെ മറികടന്ന മെസ്സിയുടെ പതിനേഴാമത് ലോകകപ്പ് ഗോളായിരുന്നു ഇത്. ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസിസ്റ്റുകൾ നൽകിയ ഡീഗോ മറഡോണയുടെ റെക്കോർഡിനൊപ്പമെത്താൻ മെസ്സിക്ക് ഇനി ഒരു അസിസ്റ്റ് കൂടി മതി.

മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അർജന്റീനക്ക് അനുകൂലമായി പെനാൽറ്റി ലഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഒൻപതാം മിനിറ്റിൽ കിക്ക് എടുത്ത മെസ്സിക്ക് അത് ഗോളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെനാൽറ്റികൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ താരം എന്ന അനാവശ്യ റെക്കോർഡും ഇതോടെ മെസ്സിയുടെ പേരിലായി. ലോകകപ്പിൽ താരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന മൂന്നാമത്തെ പെനാൽറ്റിയാണിത്. മുൻപ് രണ്ട് പെനാൽറ്റികൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഘാനയുടെ അസമോവ ഗ്യാനിനെയാണ് മെസ്സി ഈ പട്ടികയിൽ മറികടന്നത്. പതിനെട്ടാം മിനിറ്റിലും മെസ്സിക്ക് ഒരു മികച്ച അവസരം ലഭിച്ചെങ്കിലും ഓസ്ട്രിയൻ പ്രതിരോധം അത് തടഞ്ഞു.

പരിക്ക് വകവെക്കാതെയാണ് ഓസ്ട്രിയൻ പ്രതിരോധ താരം സ്റ്റെഫാൻ പോഷ് ഈ മത്സരത്തിൽ കളത്തിലിറങ്ങിയത്. ജോർദാനെതിരെയുള്ള ആദ്യ മത്സരത്തിൽ താടിയെല്ലിന് പരിക്കേറ്റ താരം പ്രത്യേക പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ബ്രേസ് ധരിച്ചാണ് കളിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ കളിച്ച ടീമിൽ നിന്നും ഒരു മാറ്റവുമായാണ് അർജന്റീന ഇന്നിറങ്ങിയത്. ഹാംസ്ട്രിങ് പരിക്കേറ്റ ഗോൺസാലോ മോണ്ടിയേലിന് പകരം നഹുവൽ മൊളീന ആദ്യ ഇലവനിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു. അർജന്റീനക്കായി എമിലിയാനോ മാർട്ടിനെസ്, ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടിനെസ്, ക്രിസ്റ്റ്യൻ റൊമേറോ, ഫാകുണ്ടോ മെദിന, നഹുവൽ മൊളീന, റോഡ്രിഗോ ഡി പോൾ, അലക്സിസ് മാക് അലിസ്റ്റർ, എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ്, ലയണൽ മെസ്സി, തിയാഗോ അൽമാഡ, ലൗട്ടാരോ മാർട്ടിനെസ് എന്നിവരാണ് ആദ്യ ഇലവനിൽ കളിക്കുന്നത്.

തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ അൾജീരിയയെ മൂന്ന് പൂജ്യത്തിന് തോൽപ്പിച്ച അർജന്റീന ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ചാൽ റൗണ്ട് ഓഫ് 32 യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കും. ജോർദാനെ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് തോൽപ്പിച്ചാണ് ഓസ്ട്രിയ വരുന്നത്.

Content Highlights

Lionel Messi scored his 17th World Cup goal against Austria to become the all-time leading goalscorer in FIFA World Cup history, surpassing Miroslav Klose. Despite missing an early penalty, Messi’s 38th-minute strike gave defending champions Argentina a 1-0 lead at half-time.

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