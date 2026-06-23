മെസ്സി പവർ! ഓസ്ട്രിയയെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി അർജന്റീന

FIFA WORLD CUP 2026
മെസ്സി പവർ! ഓസ്ട്രിയയെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി അർജന്റീന
ഡാല്ലസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയെട്ടാം മിനിറ്റിലും ഇൻജുറി ടൈമിലുമായിരുന്നു (90+5) മെസ്സിയുടെ ഗോളുകൾ.
ഡാല്ലസ് | ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ജെ മത്സരത്തിൽ ഓസ്ട്രിയക്കെതിരെ അർജന്റീനയ്ക്ക് മിന്നും ജയം. എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് അർജന്റീന ഓസ്ട്രിയയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. സൂപ്പർ താരം ലിയോണൽ മെസ്സിയുടെ ഇരട്ട ഗോൾ മികവിലാണ് അർജന്റീനയുടെ വിജയം. ഇതോടെ ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടിയ കളിക്കാരനായി മെസ്സി മാറി. പതിനാറ് ഗോളുകൾ നേടിയിരുന്ന ജർമ്മനിയുടെ മിറോസ്ലാവ് ക്ലോസെയെ മറികടന്ന മെസ്സി 18 ഗോളുകൾ തികച്ചാണ് റെക്കോർഡ് മറികടന്നത്.
ഡാല്ലസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയെട്ടാം മിനിറ്റിലും ഇൻജുറി ടൈമിലുമായിരുന്നു (90+5) മെസ്സിയുടെ ഗോളുകൾ. ഫകുണ്ടോ മെദീനയുടെ അസിസ്റ്റിലാണ് മെസ്സി ആദ്യ ഗോൾ നേടിയത്. മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒൻപതാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി മെസ്സി കൈവിട്ടിരുന്നു. വി എ ആർ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അർജന്റീനയ്ക്ക് അനുകൂലമായി പെനാൽറ്റി ലഭിച്ചത്.
മത്സരത്തിൽ ഇരുടീമുകളും നിരവധി മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് കളത്തിലിറങ്ങിയത്. അർജന്റീന നിരയിൽ ക്രിസ്റ്റ്യൻ റൊമേറോയ്ക്ക് പകരം നിക്കോളാസ് ഒട്ടാമെൻഡിയും, തിയാഗോ അൽമാഡയ്ക്ക് പകരം ജൂലിയൻ അൽവാരസും, പരിക്കേറ്റ ലൗട്ടാരോ മാർട്ടീനസിന് പകരം നിക്കോ ഗോൺസാലസും കളത്തിലിറങ്ങി. റോഡ്രിഗോ ഡി പോളിന് പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് ലിയാൻഡ്രോ പരേഡെസും, ഫകുണ്ടോ മെദീനയ്ക്ക് പകരം നിക്കോളാസ് ടാഗ്ലിയാഫിക്കോയും പകരക്കാരായി എത്തി.
ഓസ്ട്രിയൻ നിരയിൽ ഡേവിഡ് അലാബയ്ക്ക് പകരം മാർക്കോ ഫ്രീഡലും, പോൾ വാനറിന് പകരം മാർക്കോ അർനൗട്ടോവിച്ചും, സ്റ്റെഫാൻ പോഷിന് പകരം അലക്സാണ്ടർ പ്രാസും കളത്തിലെത്തി. റൊമാനോ സ്മിഡിന് പകരം പാട്രിക് വിമ്മറും, മൈക്കൽ ഗ്രിഗോറിഷിന് പകരം കാർണി ചുക്കുവേമേക്കയും പകരക്കാരായി ഇറങ്ങി. മത്സരത്തിൽ ഓസ്ട്രിയയുടെ സ്റ്റെഫാൻ പോഷ്, കൊൻറാഡ് ലെയ്മർ എന്നിവരും അർജന്റീനയുടെ ഫകുണ്ടോ മെദീന, ലിയാൻഡ്രോ പരേഡെസ് എന്നിവരും യെല്ലോ കാർഡ് കണ്ടു. അമീൻ മുഹമ്മദ് ഒമർ ആയിരുന്നു മത്സരത്തിലെ റഫറി.
—
### SEO (English)
**URL:** argentina-vs-austria-fifa-world-cup-2026-lionel-messi-goals
**Description:** Lionel Messi scores twice as Argentina defeats Austria 2-0 in the FIFA World Cup 2026 group stage match at Dallas Stadium. Read full match highlights.
**Keywords:** FIFA World Cup 2026, Argentina vs Austria, Lionel Messi, Messi goals, Argentina match today, World Cup live scores, Dallas Stadium match, football news, sports news, Lionel Messi penalty miss, അർജന്റീന, ഓസ്ട്രിയ, ലിയോണൽ മെസ്സി, ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026, ഫുട്ബോൾ വാർത്തകൾ, sirajlive, malayalam news, siraj daily, today’s news, siraj online
**Hashtags:** #FIFAWorldCup #ArgentinaVsAustria #LionelMessi #WorldCup2026 #FootballNews
—
Content Highlights
Lionel Messi scored twice to guide Argentina to a 2-0 victory against Austria in the FIFA World Cup 2026 group stage at Dallas Stadium. Despite missing an early penalty, Messi scored in the 38th and 95th minutes. Both teams made crucial substitutions during the intense match.