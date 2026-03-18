Kerala
കോഴിക്കോട്| കൊടുവള്ളിയില് ആര്ജെഡി സംസ്ഥാന ജനറല് സെക്രട്ടറി സലീം മടവൂര് എല്ഡിഎഫ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായി മത്സരിക്കും. എല്ഡിഎഫ് കണ്വീനര് ടി പി രാമകൃഷ്ണനാണ് സലീം മടവൂരിനെ സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
യൂത്ത് ലീഗ് ജനറല് സെക്രട്ടറി പി കെ ഫിറോസ് ആണ് കൊടുവള്ളിയില് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി. 2021 ല് എം കെ മുനീറായിരുന്നു കൊടുവള്ളിയില് നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ഇത്തവണ സ്ഥാനാര്ത്ഥി പട്ടിക പുറത്തുവന്നപ്പോള് മുനീറിന്റെ പേര് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പില് നിന്ന് മുനീര് സ്വയം മാറിനിന്നതാണെന്നാണ് മുസ് ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് പാണക്കാട് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങള് പറഞ്ഞത്.
