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Malappuram

സ്വലാത്ത് ആത്മീയ സംഗമവും സയ്യിദ് അലി ബാഫഖീ തങ്ങള്‍ അനുസ്മരണ പ്രാര്‍ഥനാ സംഗമവും

വൈകിട്ട് ആറിന് ആരംഭിക്കുന്ന പരിപാടിക്ക് മഅ്ദിന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ സയ്യിദ് ഇബ്റാഹീമുല്‍ ഖലീല്‍ അല്‍ ബുഖാരി നേതൃത്വം നല്‍കും.

Published

Nov 03, 2026 6:56 pm |

Last Updated

Nov 03, 2026 6:56 pm

മലപ്പുറം | മഅ്ദിന്‍ അക്കാദമിക്ക് കീഴില്‍ സ്വലാത്ത് നഗറില്‍ വ്യാഴാഴ്ച (നവം: അഞ്ച്) സ്വലാത്ത് ആത്മീയ സംഗമവും സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുല്‍ ഉലമാ വൈസ് പ്രസിഡന്റും മഅ്ദിന്‍ അക്കാദമി അഡൈ്വസറി ബോര്‍ഡ് ചെയര്‍മാനുമായ സയ്യിദ് അലി ബാഫഖീ തങ്ങള്‍ അനുസ്മരണ പ്രാര്‍ഥനാ സംഗമവും നടക്കും. വൈകിട്ട് ആറിന് ആരംഭിക്കുന്ന പരിപാടിക്ക് മഅ്ദിന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ സയ്യിദ് ഇബ്റാഹീമുല്‍ ഖലീല്‍ അല്‍ ബുഖാരി നേതൃത്വം നല്‍കും. പ്രമുഖര്‍ സംബന്ധിക്കും

വിര്‍ദുല്ലത്വീഫ്, മുള്‌രിയ്യ, മൗലിദ് പാരായണം, അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം, ഹദ്ദാദ് റാതീബ്, ഖുര്‍ആന്‍ പാരായണം, തഹ്ലീല്‍, സ്വലാത്തുന്നാരിയ, മുഹ്‌യിദ്ധീന്‍ മൗലിദ് പാരായണം, പ്രാര്‍ഥന എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കും. പരിപാടിക്കെത്തുന്ന വിശ്വാസികള്‍ക്ക് അന്നദാനം നടത്തും. സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പ്രത്യേകം സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കും.

സയ്യിദ് ഇസ്മാഈല്‍ ബുഖാരി കടലുണ്ടി, സയ്യിദ് ശിഹാബുദ്ധീന്‍ ബുഖാരി, സയ്യിദ് ശിഹാബുദ്ധീന്‍ അഹ്ദല്‍ മുത്തനൂര്‍, സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഫാറൂഖ് ജമലുല്ലൈലി, സയ്യിദ് സ്വാലിഹ് ഖാസിം അല്‍ ഐദ്രൂസി, സയ്യിദ് ശഫീഖ് അല്‍ ബുഖാരി കരുവന്‍തിരുത്തി, സയ്യിദ് അഹ്മദുല്‍ കബീര്‍ അല്‍ ബുഖാരി, ഇബ്‌റാഹീം ബാഖവി മേല്‍മുറി, സുലൈമാന്‍ ഫൈസി കിഴിശ്ശേരി, അബൂബക്കര്‍ സഖാഫി കുട്ടശ്ശേരി, അബ്ദുല്‍ ജലീല്‍ സഖാഫി, അബൂബക്കര്‍ സഖാഫി അരീക്കോട് സംബന്ധിക്കും.

Content Highlights: [A grand Salath spiritual gathering and memorial prayer meet for Sayyid Ali Bafaqi Thangal is scheduled to be held. Believers and prominent religious leaders will participate in the commemorative prayers. The event aims to spread spiritual awareness and invoke blessings.

 

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