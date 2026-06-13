Connect with us

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള കേസ്: പി എസ് പ്രശാന്തിന് എസ്ഐടിയുടെ നോട്ടീസ്

ഈ മാസം 18ന് മുമ്പ് പ്രശാന്തിനെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നീക്കം

Published

Jun 13, 2026 9:11 am |

Last Updated

Jun 13, 2026 9:11 am

പത്തനംതിട്ട| ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള കേസില്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് പി എസ് പ്രശാന്തിന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നോട്ടീസ്. ഈ മാസം 18ന് മുമ്പ് പ്രശാന്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള നോട്ടീസ് ആണ് അയച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ചയോ ചൊവ്വാഴ്ചയോ ഹാജരാകാനാണ് നോട്ടീസ് നല്‍കിയത്. അടുത്ത റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കും മുമ്പ് പ്രശാന്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് നീക്കം.

കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ പി എസ് പ്രശാന്തിനെ എസ്‌ഐടി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയെന്നും ദ്വാരപാല ശില്‍പം സ്വര്‍ണം പൂശുന്നതിന് കൊണ്ടുപോയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അന്വേഷണ സംഘം ചോദിച്ചതെന്നും പ്രശാന്ത് അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു.

മുന്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് അംഗം അജികുമാറിനും എസ്ഐടി നോട്ടീസ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. 2025 ലെ സ്വര്‍ണ്ണപ്പാളി കൈമാറ്റത്തിലാണ് ചോദ്യം ചെയ്യല്‍.

Content Highlights:
The Special Investigation Team has issued a notice to former Devaswom Board President P S Prasanth in the Sabarimala gold robbery case. Prasanth is directed to appear for questioning before this month 18. Former board member Ajikumar has also been summoned regarding the 2025 gold leaf transfer.

 

 

Related Topics:

Latest

National

അസമില്‍ വ്യോമസേന വിമാനം തകര്‍ന്നു വീണു

Kerala

15 ദിവസത്തെ ലീവ് ചോദിച്ചതിന് തെളിവുണ്ടെങ്കില്‍ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പുറത്തുവിടണം; ഡോ. കെ ജെ റീന

Kerala

മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വധഭീഷണി: പ്രതി പിടിയില്‍, ഫോണ്‍വിളിച്ചത് മദ്യലഹരിയിലെന്ന് പോലീസ്

Kerala

നിപ: സര്‍ക്കാര്‍ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഏകോപനമില്ലെന്നു പിണറായി

Kerala

ശുപാര്‍ശയില്‍പ്പെടാത്തവര്‍ പട്ടികയില്‍ കടന്നുകൂടി; ഐ പി എസ് നിയമനത്തില്‍ പരാതിയുമായി ഡി ജി പി

Kerala

നിപയെ ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്നില്ല, സര്‍ക്കാര്‍-ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഏകോപനമില്ല: പിണറായി വിജയന്‍

Kerala

പാലക്കാട് കൈ മുറിച്ച് മാറ്റേണ്ടി വന്ന വിനോദിനിക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രതിമാസ ധനസഹായം മുടങ്ങിയിട്ട് നാലുമാസം; മാതാവ് പ്രസീത