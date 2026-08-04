Kerala
ചെറുപുഴയിൽ രക്ഷാപ്രവര്ത്തനത്തിനിടെ ഒഴുക്കില്പ്പെട്ട രാജേഷിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി
പുഴയ്ക്ക് നടുവിലെ തുരുത്തില് നിന്നാണ് മൃതദേഹം ലഭിച്ചത്.
കണ്ണൂര്| ചെറുപുഴ പുളിങ്ങോം മീന്തുള്ളി തുരുത്തില് രക്ഷാപ്രവര്ത്തനത്തിനിടെ ഒഴുക്കില്പ്പെട്ട രാജേഷിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. തിരുവനന്തപുരം കല്ലിയൂര് കിഴക്കേ തെറ്റിവിള സ്വദേശി രാജേഷിന്റെ (37) മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. പുഴയ്ക്ക് നടുവിലെ തുരുത്തില് നിന്നാണ് മൃതദേഹം ലഭിച്ചത്.
തുരുത്തില് ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ ബെന്നിയെരക്ഷിക്കാന് എത്തിയതായിരുന്നു രാജേഷും സുഹൃത്തുക്കളായ ഷിബിനും റാഫ്റ്റര് ജിതിനും. ബെന്നിക്ക് സ്വന്തം ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഊരിനല്കിയ രാജേഷ് തിരിച്ചു പുഴ കടക്കുന്നതിനിടെ ഒഴുക്കില്പ്പെടുകയായിരുന്നു. നീന്താന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും മുങ്ങിപ്പോയി. വെള്ളത്തില് തണുത്ത് ശരീരം കോച്ചിപ്പിടിച്ചതാവാം കാരണമെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. മീന്തുള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെ പരിശീലകനായിരുന്നു അദേഹം. ആഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം അഞ്ചോടെയാണ് സംഭവം.
അഡ്വഞ്ചര് ഡിസാസ്റ്റര് സൊസൈറ്റിയില് അംഗമായ രാജേഷ് ഒരുമാസം മുന്പാണ് പരിശീലനത്തിനായി കണ്ണൂരില് എത്തിയത്. ത്രോബോളില് ദേശീയ ടീം അംഗവുമാണ്. കല്ലിയൂര് കിഴക്കേ തെറ്റിവിള രാജേഷ് ഭവനില് രാജശേഖരന്റെയും ഗീതയുടെയും മകനാണ്. ഭാര്യ: ഷാഫിയ. മക്കള്: ആര്ഷന്, അഭിഷേക്. സഹോദരി: ആശ.
Content Highlights:
The body of 37-year-old rescue worker Rajesh from Thiruvananthapuram was found in Cherupuzha Pulingome. He went missing after giving his own life jacket to save a man trapped on a river island. Rajesh was a trainer at Minthulli waterfalls and a national throwball player.