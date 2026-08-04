Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് മഴ മുന്നറിയിപ്പില് മാറ്റം; എട്ട് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു
ആലപ്പുഴ, തൃശൂര്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു
തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് മഴ മുന്നറിയിപ്പില് മാറ്റം. ഇന്ന് എട്ട് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കോഴിക്കോട്, കാസര്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ആലപ്പുഴ, തൃശൂര്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു.
സംസ്ഥാനത്ത് വരും മണിക്കൂറില് ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. തെക്കന് ഗുജറാത്ത് തീരം മുതല് വടക്കന് കേരള തീരം വരെ തീരദേശ ന്യൂന മര്ദ്ദ പാത്തി ദുര്ബലമായി.
ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഏഴുവരെയുള്ള ദിവസങ്ങളില് ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഇന്ന് കേരളം – കര്ണാടക – ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളില് മണിക്കൂറില് 40 മുതല് 50 കിലോമീറ്റര് വരെയും ചില അവസരങ്ങളില് 60 കിലോമീറ്റര് വരെയും വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.
Content Highlights: IMD issued a red alert for eight districts in Kerala forecasting extremely heavy rainfall. Orange alert has been declared in four other districts due to active weather systems. Strong squally winds up to 60 kmph are expected along the coast.