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Renault Kwid Facelift | പുതിയ ഫീച്ചറുകളുമായി റെനോ ക്വിഡ് ഫേസ്ലിഫ്റ്റ് ജൂലൈ 3ന് വിപണിയിലെത്തും; വിശേഷങ്ങൾ അറിയാം
രാജ്യത്ത് വിപണിയിലെത്തിയിട്ട് ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായ ക്വിഡ് മോഡലിന്റെ മധ്യകാല പുതുക്കലിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ പതിപ്പ് കമ്പനി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
ന്യൂഡൽഹി | പ്രമുഖ വാഹന നിർമാതാക്കളായ റെനോ തങ്ങളുടെ ജനപ്രിയ എൻട്രി ലെവൽ ഹാച്ച്ബാക്കായ ക്വിഡിന്റെ പുത്തൻ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. റെനോ ക്വിഡ് ഫേസ്ലിഫ്റ്റ് (Renault Kwid Facelift) ജൂലൈ 3ന് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഔദ്യോഗികമായി അവതരിപ്പിക്കും. രാജ്യത്ത് വിപണിയിലെത്തിയിട്ട് ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായ ക്വിഡ് മോഡലിന്റെ മധ്യകാല പുതുക്കലിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ പതിപ്പ് കമ്പനി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. റെനോയുടെ നിരയിലെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ സ്വന്തമാക്കാവുന്നതും വിപണിയിൽ ബ്രാൻഡിന്റെ സാന്നിധ്യം ശക്തമായി നിലനിർത്തുന്നതുമായ പ്രധാന മോഡലാണിത്.
പുതിയ ഫേസ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ കമ്പനി ഇതുവരെ പൂർണമായി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും പരീക്ഷണ ഓട്ടം നടത്തുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. മുൻഭാഗത്തെ ഗ്രിൽ, റെനോ ബാഡ്ജ്, ടെയിൽ ലാമ്പുകൾ എന്നിവ മറച്ചുവെച്ച നിലയിലാണ് പരീക്ഷണ വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇത് വാഹനത്തിന്റെ പ്രധാന ദൃശ്യഭംഗിയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് നൽകുന്നത്. പുതിയ ഡിസൈനിലുള്ള മുൻഭാഗത്തെ ഗ്രിൽ, പുതുക്കിയ ബമ്പറുകൾ, പുതിയ ലൈറ്റിംഗ് ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആഗോള വിപണിയിലെ ഡാസിയ സ്പ്രിംഗ് ഇവി എന്ന മോഡലിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഡിസൈൻ ശൈലിയാണ് ഇതിൽ പരീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
കാബിനകത്തും യാത്രാസുഖം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫീച്ചറുകളുടെ ഔദ്യോഗിക പട്ടിക സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും വലിയ ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റവും പൂർണ്ണമായും ഡിജിറ്റലായ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററും പുതിയ മോഡലിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഡാഷ്ബോർഡിന്റെ ലേഔട്ടിലും മെറ്റീരിയലുകളുടെ ഗുണനിലവാരത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയേക്കും. എൻട്രി ലെവൽ ഹാച്ച്ബാക്ക് വിഭാഗത്തിൽ മത്സരം ശക്തമായി നിലനിർത്താൻ ഈ മാറ്റങ്ങൾ സഹായിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.
എഞ്ചിൻ രംഗത്ത് മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. നിലവിലുള്ള 1.0 ലിറ്റർ, ത്രീ സിലിണ്ടർ നാച്ചുറലി ആസ്പിരേറ്റഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ തന്നെയാകും ഇതിലും തുടരുക. ഇത് 65 ബി എച്ച് പി കരുത്തും 96 എൻ എം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കും. അഞ്ച് സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർബോക്സ്, അഞ്ച് സ്പീഡ് എ എം ടി എന്നിവയാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓപ്ഷനുകൾ. വിപണിയിൽ എത്തുമ്പോൾ മാരുതി സുസുക്കി ആൾട്ടോ കെ 10, മാരുതി സുസുക്കി സെലേറിയോ എന്നിവയോടാകും പുതിയ ക്വിഡ് മത്സരിക്കുക.
Content Highlights:
Renault is gearing up to launch the updated Renault Kwid Facelift in India on July 3. The new model will feature subtle design revisions, including an updated grille, bumpers, and fresh lighting elements. Inside the cabin, it is expected to get a larger touchscreen infotainment system and a digital instrument cluster. It will continue with the existing 1.0-litre petrol engine and compete with the Maruti Suzuki Alto K10.