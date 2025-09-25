Connect with us

Kerala

മൂഴിയാര്‍ ഡാമില്‍ ചുവപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ്; ഷട്ടറുകള്‍ തുറന്നേക്കും

ജലനിരപ്പ് 190 മീറ്ററില്‍. പരമാവധി നിലയായ 192.63 മീറ്ററില്‍ എത്തിയാല്‍ ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകള്‍ ഉയര്‍ത്തി ജലം കക്കാട്ടാറിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിടും.

Published

Sep 25, 2025 9:25 pm |

Last Updated

Sep 25, 2025 9:25 pm

പത്തനംതിട്ട | മൂഴിയാര്‍ ാമിലെ ജലനിരപ്പ് ചുവപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നിലയായ 190 മീറ്ററില്‍ എത്തി. ജലനിരപ്പ് പരമാവധി നിലയായ 192.63 മീറ്ററില്‍ എത്തിയാല്‍ ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകള്‍ ഉയര്‍ത്തി ജലം കക്കാട്ടാറിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിടും.

ഇതുമൂലം ആങ്ങമൂഴി, സീതത്തോട് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളില്‍ നദിയില്‍ ജലനിരപ്പ് ഉയരാന്‍ സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ കക്കാട്ടാറിന്റെ ഇരുകരകളില്‍ താമസിക്കുന്നവരും പൊതുജനങ്ങളും ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തണം. നദിയിലിറങ്ങുന്നത് ഏതു സാഹചര്യത്തിലും ഒഴിവാക്കണമെന്നും ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ കൂടിയായ ജില്ലാ കലക്ടര്‍ എസ് പ്രേംകൃഷ്ണന്‍ അറിയിച്ചു.

ഡാമിന്റെ വൃഷ്ടി പ്രദേശത്ത് ശക്തമായ മഴയാണ് പെയ്യുന്നത്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കഞ്ചാവ് കേസ്; ഒളിവിലായിരുന്ന പ്രതി അറസ്റ്റില്‍

Kerala

മൂഴിയാര്‍ ഡാമില്‍ ചുവപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ്; ഷട്ടറുകള്‍ തുറന്നേക്കും

Kerala

ടി ജെ ഐസക് വയനാട് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ്

Kerala

കെ ജെ ഷൈനിനെതിരായ അധിക്ഷേപ പ്രചാരണം; കെ എം ഷാജഹാന്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

കോണ്‍ഗ്രസ് വാര്‍ഡ് പ്രസിഡന്റിനെ ആള്‍ക്കൂട്ട വിചാരണ നടത്തി ഗേറ്റില്‍ കെട്ടിയിട്ടു മര്‍ദ്ദിച്ചതായി ആരോപണം

Kerala

കുവൈത്തിലെ ബേങ്കില്‍ നിന്നും കോടികള്‍ വായ്പയെടുത്ത് മുങ്ങി; 12 മലയാളികള്‍ക്കെതിരെ കേസ്

Kerala

ഒക്ടോബര്‍ അഞ്ച് പ്രാര്‍ത്ഥനാദിനം വിജയിപ്പിക്കുക: സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോര്‍ഡ്