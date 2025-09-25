Kerala
മൂഴിയാര് ഡാമില് ചുവപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ്; ഷട്ടറുകള് തുറന്നേക്കും
ജലനിരപ്പ് 190 മീറ്ററില്. പരമാവധി നിലയായ 192.63 മീറ്ററില് എത്തിയാല് ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകള് ഉയര്ത്തി ജലം കക്കാട്ടാറിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിടും.
പത്തനംതിട്ട | മൂഴിയാര് ാമിലെ ജലനിരപ്പ് ചുവപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നിലയായ 190 മീറ്ററില് എത്തി. ജലനിരപ്പ് പരമാവധി നിലയായ 192.63 മീറ്ററില് എത്തിയാല് ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകള് ഉയര്ത്തി ജലം കക്കാട്ടാറിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിടും.
ഇതുമൂലം ആങ്ങമൂഴി, സീതത്തോട് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളില് നദിയില് ജലനിരപ്പ് ഉയരാന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് കക്കാട്ടാറിന്റെ ഇരുകരകളില് താമസിക്കുന്നവരും പൊതുജനങ്ങളും ജാഗ്രത പുലര്ത്തണം. നദിയിലിറങ്ങുന്നത് ഏതു സാഹചര്യത്തിലും ഒഴിവാക്കണമെന്നും ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി ചെയര്പേഴ്സണ് കൂടിയായ ജില്ലാ കലക്ടര് എസ് പ്രേംകൃഷ്ണന് അറിയിച്ചു.
ഡാമിന്റെ വൃഷ്ടി പ്രദേശത്ത് ശക്തമായ മഴയാണ് പെയ്യുന്നത്.
