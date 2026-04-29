സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്തിനെതിരായ പീഡനക്കേസ്: കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ പോലീസ്

രഞ്ജിത്തിനെതിരെ തെളിവുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണസംഘം അറിയിച്ചു.

Apr 29, 2026 6:35 pm |

Apr 29, 2026 6:35 pm

കൊച്ചി| സംവിധായകന്‍ രഞ്ജിത്തിനെതിരെ യുവനടി നല്‍കിയ ലൈംഗിക പീഡനക്കേസില്‍ അന്വേഷണം പൂര്‍ത്തിയായെന്ന് കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍. കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ തുടങ്ങിയെന്നും, രഞ്ജിത്തിനെതിരെ തെളിവുണ്ടെന്നും അന്വേഷണസംഘം അറിയിച്ചു.

ഷൂട്ടിങ് ലൊക്കേഷനില്‍ വെച്ച് ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന യുവനടിയുടെ പരാതിയില്‍ മാര്‍ച്ച് 31ന് തൊടുപുഴയില്‍ നിന്നാണ് രഞ്ജിത്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. നിലവില്‍ ജാമ്യത്തിലുള്ള രഞ്ജിത്ത് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും എറണാകുളം വനിതാ സ്റ്റേഷനില്‍ ഹാജരാകുന്നുമുണ്ട്. അന്വേഷണം ഏകദേശം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കുറ്റപത്രം തയാറാക്കാനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട്.

Related Topics:
സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്തിനെതിരായ പീഡനക്കേസ്: കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ പോലീസ്

പെണ്‍കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോകള്‍ മോര്‍ഫ് ചെയ്ത് വില്‍പ്പന നടത്തിയെന്ന കേസ്; പ്രതി അറസ്റ്റില്‍

പത്തനംതിട്ട കലഞ്ഞൂര്‍ അനന്തു കൊലപാതകം: പ്രതിക്ക് ജീവപര്യന്തം കഠിന തടവ്

കൊല്ലത്ത് വയോധികനെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി

പൊന്നാനി ഹാര്‍ബര്‍ പരിസരത്ത് യുവതിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ സംഭവം: ഭര്‍ത്താവ് അറസ്റ്റില്‍

നിതിന്‍ രാജിന്റെ മരണം; ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കും

പൊന്നാനി ഹാര്‍ബറില്‍ കണ്ടെത്തിയ യുവതിയുടെ മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു