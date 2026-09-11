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National

ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടി: ഡല്‍ഹിയില്‍ മോദി-പുടിന്‍ ഉഭയകക്ഷി ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് തുടക്കമായി

ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളും ആഗോള വിഷയങ്ങളും ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം, റഷ്യ-ഉക്രെയ്ന്‍ സംഘര്‍ഷത്തിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും പുടിന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ അറിയിക്കും

Published

Sep 11, 2026 4:31 pm |

Last Updated

Sep 11, 2026 4:31 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി |  ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാനായി മൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദര്‍ശനത്തിനായി റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാദിമിര്‍ പുടിന്‍ ഇന്ത്യയിലെത്തി. ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, ഊര്‍ജ സഹകരണം എന്നിവ വിപുലീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഡല്‍ഹിയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.

ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളും ആഗോള വിഷയങ്ങളും ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം, റഷ്യ-ഉക്രെയ്ന്‍ സംഘര്‍ഷത്തിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും പുടിന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ അറിയിക്കും. പ്രതിരോധ സഹകരണവും ഇരു നേതാക്കളുടെയും പ്രധാന അജണ്ടയാണ്.2025 ഡിസംബറിലാണ് പുടിന്‍ ഇതിനുമുമ്പ് ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശിച്ചത്.

ഉയര്‍ന്നതല പ്രതിനിധി സംഘത്തോടൊപ്പമാണ് പുടിന്‍ ഇന്ത്യയില്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നിരന്തരമായ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ സന്ദര്‍ശനം. വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുന്ന ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ച ഇരുവിഭാഗത്തിനും അവരുടെ ഉഭയകക്ഷി പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ പുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്യാനും തന്ത്രപ്രധാനമായ വിഷയങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാനുമുള്ള അവസരമൊരുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഇരു നേതാക്കളും ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളും നിലവിലുള്ള ആഗോള പ്രശ്‌നങ്ങളും ചര്‍ച്ച ചെയ്യുമെന്നും, ഉക്രെയ്ന്‍ സംഘര്‍ഷത്തിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ അറിയിക്കുമെന്നും റഷ്യയുടെ വക്താവ് നേരത്തെ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നുന്യപ്രതിരോധ സഹകരണം അജണ്ടയിലെ പ്രധാന ഇനങ്ങളില്‍ ഒന്നായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. നടപ്പിലുള്ളതും ഭാവിയിലുള്ളതുമായ പ്രതിരോധ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് ഇരു നേതാക്കളും ചര്‍ച്ച ചെയ്യും.

2026-ലെ ബ്രിക്‌സ് ചെയര്‍മാന്‍ എന്ന നിലയില്‍, ഇന്ത്യ സെപ്റ്റംബര്‍ 12-13 തീയതികളില്‍ ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ 18-ാമത് ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും

Content Highlights: Russian President Vladimir Putin met Prime Minister Narendra Modi in New Delhi during the 18th BRICS Summit. The leaders focused on expanding bilateral trade, defence, and energy cooperation. This meeting follows recent high-level diplomatic discussions between New Delhi and Moscow.

 

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