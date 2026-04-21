സൈനികനാകണമെന്ന മോഹം പൊലിഞ്ഞു; 20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രാജ്യം കുഴൽക്കിണറിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച പ്രിൻസ് ഇന്ന് എവിടെ?
ഹരിയാന | രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് 60 അടി ആഴമുള്ള കുഴൽകിണറിനുള്ളിൽ മരണത്തോട് മല്ലിട്ട തന്നെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്ന സൈനികരെപ്പോലെ ഒരാളാകണമെന്നായിരുന്നു പ്രിൻസിന്റെ വലിയ സ്വപ്നം. എന്നാൽ ആ സ്വപ്നം പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ജീവിതമെന്ന വലിയ യുദ്ധത്തിൽ പോരാട്ടം തുടരുകയാണ് ഈ ഇരുപത്താറുകാരൻ. 2006ൽ രാജ്യം മുഴുവൻ ശ്വാസമടക്കിപ്പിടിച്ച് നോക്കിനിന്ന ആ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് 20 വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ പ്രിൻസ് തന്റെ വിശേഷങ്ങൾ എൻ ഡി ടി വിയുമായി പങ്കുവെച്ചു.
കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു എലിയെ പിന്തുടർന്ന് ചെന്നപ്പോഴാണ് ചാക്കുകൊണ്ട് മൂടിയ നിലയിലായിരുന്ന കുഴൽകിണറിലേക്ക് പ്രിൻസ് വീണത്. 50 മണിക്കൂർ നീണ്ട ദുസ്സഹമായ നിമിഷങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യമാണ് അവനെ മരണമുഖത്ത് നിന്നും ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തിയത്. തന്നെ രക്ഷിച്ച സൈനികരുടെ ധീരത അന്നേ അവന്റെ മനസ്സിൽ ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മുതിർന്നപ്പോൾ സൈന്യത്തിൽ ചേരണമെന്ന് അവൻ അതിയായി ആഗ്രഹിച്ചു. അതിനായി കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുകയും മികച്ച ശരീരം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ സൈനിക നിയമനത്തിന് ആവശ്യമായ ഉയരം ഇല്ലാത്തത് പ്രിൻസിന് തിരിച്ചടിയായി.
തൊഴിൽപരമായ തടസ്സങ്ങൾക്കിടയിലും പ്രിൻസ് തന്റെ വിദ്യാഭ്യാസവും തൊഴിൽ പരിശീലനവും തുടർന്നു. കുടുംബത്തിലെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം ഇടക്കാലത്ത് പഠനം മുടങ്ങിയെങ്കിലും പിന്നീട് ഐ ടി ഐ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി. നിലവിൽ മികച്ചൊരു ജോലി കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് ഈ യുവാവ്. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ബോറെവെൽ അപകടങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ തന്റെ പഴയ ഓർമ്മകൾ വേട്ടയാടാറുണ്ടെന്ന് പ്രിൻസ് പറയുന്നു. സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ബോറെവെല്ലുകൾ തുറന്നിടുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതിൽ പ്രിൻസ് നിരാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
വെളിച്ചത്തിനായി താഴേക്ക് നൽകിയ ബൾബ് അമിതമായി ചൂടായതിനെത്തുടർന്ന് കൈകൾ പൊള്ളിയത് പ്രിൻസ് ഇന്നും ഒരു പാടായി കൊണ്ടുനടക്കുന്നുണ്ട്. കുഴൽകിണറിനുള്ളിൽ കഴിഞ്ഞ ആ 50 മണിക്കൂറുകളിൽ മുകളിൽ നിന്നും മാതാപിതാക്കൾ നൽകിയ ആശ്വാസവാക്കുകളും സൈന്യം നൽകിയ പിന്തുണയുമാണ് ഇന്നും തന്റെ കരുത്തെന്ന് പ്രിൻസ് ഓർക്കുന്നു.
അന്ന് പ്രിൻസിനെ രക്ഷിക്കാൻ സമാന്തരമായൊരു കുഴി നിർമ്മിച്ച് പൈപ്പുകളിലൂടെയാണ് സൈന്യം ഉള്ളിലെത്തിയത്. ആ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം ലഭിച്ച ധനസഹായം കൊണ്ടാണ് അവന്റെ കുടുംബം അടച്ചുറപ്പുള്ള ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചത്. സൈന്യത്തിൽ ചേരാനായില്ലെങ്കിലും തന്റെ ജീവിതം ഒരു പോരാട്ടമായി കണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് പ്രിൻസ്.
Summary
Prince, the boy who survived a 50-hour borewell ordeal in Haryana 20 years ago, is now striving for a stable career after his dream of joining the Indian Army remained unfulfilled due to height requirements. Despite the setback, the ITI graduate remains positive, drawing strength from the historic rescue mission that saved his life. He continues to share his harrowing yet inspiring experience of surviving 60 feet underground with the help of the military.