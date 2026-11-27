Kerala
രാഷ്ട്രപതി ഇന്ന് കേരളത്തില്; ഗതാഗത നിയന്ത്രണം
രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദര്ശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചൂണ്ടല് മുതല് ഗുരുവായൂര് കാരക്കാട് ജങ്ഷന് വരെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നിനുശേഷം ഗതാഗതം അനുവദിക്കില്ല
കൊച്ചി | കേരള സന്ദര്ശനത്തിനായി രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുര്മു ഇന്നെത്തും. രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി വിവിധ പരിപാടികളില് രാഷ്ട്രപതി പങ്കെടുക്കും. കാലടി ആദിശങ്കര ജന്മഭൂമി ക്ഷേത്ര സന്ദര്ശനം, തൃശൂരില് വൈദ്യരത്നം ആയുര്വേദ കോളജിന്റെ സുവര്ണജൂബിലി സമാപനം ഉദ്ഘാടനം, ഗുരുവായൂര് ക്ഷേത്രദര്ശനം എന്നിവയാണ് ഇന്നത്തെ പരിപാടി.രാവിലെ പതിനൊന്നിന് രാഷ്ട്രപതി കാലടി ജന്മഭൂമി ആദിശങ്കര ക്ഷേത്രത്തില് എത്തും. ക്ഷേത്രദര്ശനത്തിന് ശേഷം 11.30 ന് തിരികെ പോകും.സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി 27ന് രാവിലെ മുതല് വൈകീട്ട് നാലുവരെ ഭക്തര്ക്ക് ക്ഷേത്രത്തില് പ്രവേശനം നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്
മൂന്നിന് അരിയന്നൂര് ശ്രീകൃഷ്ണ കോളജ് ഗ്രൗണ്ടില് രാഷ്ട്രപതി ഹെലികോപ്റ്ററില് ഇറങ്ങും. ശ്രീവത്സം ഗസ്റ്റ് ഹൗസില് നിന്ന് 3.50ന് ക്ഷേത്രദര്ശനത്തിന് പുറപ്പെടും. 4.15 വരെ ഗുരുവായൂര് ക്ഷേത്രത്തില്. 4.30ന് ഗുരുവായൂരില് നിന്ന് മടങ്ങും.
ഏഴിമല നാവിക അക്കാദിമിയില് രാത്രി താമസിച്ച ശേഷം നാളെ രാവിലെ പാസിങ് ഔട്ട് പരേഡില് പങ്കെടുക്കും. തുടര്ന്ന് മിസോറമിലേക്ക് പോകും
.രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദര്ശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചൂണ്ടല് മുതല് ഗുരുവായൂര് കാരക്കാട് ജങ്ഷന് വരെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നിനുശേഷം ഗതാഗതം അനുവദിക്കില്ല. സ്വകാര്യ ബസുകള് പടിഞ്ഞാറെനട കമ്പിപ്പാലത്തിനു സമീപമായ ബസ് സ്റ്റാന്ഡില് പാര്ക്ക് ചെയ്യണം. ചാവക്കാട്, പൊന്നാനി ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ടോറസ്, ടിപ്പര് ലോറികള് ചാവക്കാട് ജങ്ഷന് മുന്പായും പാവറട്ടിയില് നിന്നു വരുന്നവ പഞ്ചാരമുക്ക് ജങ്ഷനു മുന്പായും പാര്ക്ക് ചെയ്യണം. തൃശൂരില് നിന്നുള്ള വാഹനങ്ങള് ചൂണ്ടലില് നിന്ന് കുന്നംകുളം വഴി ഗുരുവായൂരിലെത്തണം. ഇന്നര് ഔട്ടര് റിങ് റോഡുകളില് പാര്ക്കിങ് പൂര്ണമായി നിരോധിക്കും. ട്രയല് റണ്ണിന്റെ ഭാഗമായി നാളെയും നിയന്ത്രണങ്ങള് ഉണ്ടാകും
Content Highlights: President Droupadi Murmu arrives in Kerala on a two-day visit for programmes in Kalady, Thrissur, Guruvayur, and Ezhimala. Traffic restrictions and parking bans apply from Choolpur to Karakad junction in Guruvayur, with temple entry curbed in Kalady. She will attend the naval passing-out parade in Ezhimala.