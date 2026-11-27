Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യത; വിവിധ ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട്
ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് ഇടിമിന്നലിനും മണിക്കൂറില് 30-40 കിലോമീറ്റര് വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു
തിരുവനന്തപുരം | ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യത മുന്നിര്ത്തി സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട്. കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലര്ട്ട്. .കന്യാകുമാരി മേഖലയില് നിന്ന് തമിഴ്നാടിനും കേരളത്തിനും കുറുകെ തെക്കന് ഉള്നാടന് കര്ണാടക വരെ കിഴക്കന് കാറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ന്യൂനമര്ദ്ദ പാത്തി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതിനാല് കേരളത്തില് ഇന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.
ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് ഇടിമിന്നലിനും മണിക്കൂറില് 30-40 കിലോമീറ്റര് വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. 24 മണിക്കൂറില് 64.5 മില്ലിമീറ്റര് മുതല് 115.5 മില്ലിമീറ്റര് വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്
Content Highlights: The India Meteorological Department has issued a yellow alert for six Kerala districts forecasting isolated heavy rainfall between 64.5 mm and 115.5 mm. Influenced by a low-pressure trough, Kottayam, Ernakulam, Idukki, Malappuram, Kozhikode, and Wayanad are under alert. Isolated thunderstorms and gusty winds reaching 30 to 40 kmph are also expected.