Kerala
മൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദര്ശനത്തിനായി രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുര്മു കേരളത്തിലെത്തി
മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി റോജി എം ജോണ് എന്നിവര് സ്വീകരിച്ചു.
കൊച്ചി| മൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദര്ശനത്തിനായി രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുര്മു കേരളത്തിലെത്തി. കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ രാഷ്ട്രപതിയെ കേരള ഗവര്ണര് ഓം പ്രകാശ് മാഥൂര്, മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി റോജി എം ജോണ് എന്നിവര് സ്വീകരിച്ചു.
ഇന്ന് രാവിലെ ഏകദേശം 10. 40 ഓടെ പ്രത്യേക വിമാനത്തിലാണ് രാഷ്ട്രപതിയെത്തിയത്. രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി വിവിധ പരിപാടികളില് രാഷ്ട്രപതി പങ്കെടുക്കും. കാലടി ആദിശങ്കര ജന്മഭൂമി ക്ഷേത്ര സന്ദര്ശനം, തൃശൂരില് വൈദ്യരത്നം ആയുര്വേദ കോളജിന്റെ സുവര്ണജൂബിലി സമാപനം ഉദ്ഘാടനം, ഗുരുവായൂര് ക്ഷേത്രദര്ശനം എന്നിവയാണ് ഇന്നത്തെ പരിപാടി.
ഗുരുവായൂര് ക്ഷേത്രദര്ശനം നടത്തിയശേഷം 28ന് രാവിലെ എട്ടിന് അക്കാദമിയില് നടക്കുന്ന പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡില് മുഖ്യാതിഥിയാകും. തുടര്ന്ന് കണ്ണൂര് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില് നിന്ന് മിസോറമിലേക്ക് പോകും.
Content Highlights: President Droupadi Murmu arrived in Kerala today on a special aircraft and was received at Cochin International Airport by the Governor, Chief Minister, and Higher Education Minister. Her schedule includes visiting Kalady, inaugurating Vaidyaratnam Ayurveda College’s golden jubilee valedictory event in Thrissur, and offering prayers at Guruvayur. On November 28, she will attend the passing out parade at the academy before flying to Mizoram via Kannur airport.