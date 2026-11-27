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മൈഹാർട്ട് കോഴിക്കോട് അന്താരാഷ്ട്ര ശിൽപശാല സംഘടിപ്പിച്ചു
എഡ്വേർഡ്സ് SAPIEN 3 സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര ശിൽപശാല; ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വിവിധ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രമുഖ ഹൃദ്രോഗ വിദഗ്ധർ പങ്കെടുത്തു.
മൈഹാർട്ട് കോഴിക്കോട് ആശുപത്രിയിലെ കൺസൾട്ടന്റ് കാർഡിയോളജിസ്റ്റുകളായ ഡോ. ആഷിഷ് കുമാറും ഡോ. എസ്.എം. അഷ്റഫും ശിൽപശാലയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. അത്യാധുനിക ഹൃദയചികിത്സാ രംഗത്തെ തങ്ങളുടെ വൈദഗ്ധ്യവും അനുഭവസമ്പത്തും പങ്കുവെച്ച ഇരുവരും TAVR ചികിത്സയിലെ വിവിധ നടപടിക്രമങ്ങൾ, സാങ്കേതിക വശങ്ങൾ, ചികിത്സാ ആസൂത്രണം, നിർണായകമായ ക്ലിനിക്കൽ തീരുമാനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ പങ്കെടുത്ത ഡോക്ടർമാർക്ക് മാർഗനിർദേശം നൽകി.
ഇന്ത്യയിലെയും വിവിധ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെയും മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധർക്കും പരിശീലകർക്കുമായി സംഘടിപ്പിച്ച ഈ അന്താരാഷ്ട്ര ശിൽപശാലയിൽ വിദേശ ഡോക്ടർമാരുടെ പങ്കാളിത്തം പരിപാടിക്ക് പ്രത്യേക അന്താരാഷ്ട്ര പ്രാധാന്യം നൽകി. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള ഈ ശിൽപശാലയുടെ വിജയകരമായ നടത്തിപ്പ്, അത്യാധുനിക ഹൃദയചികിത്സ, മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം, അന്താരാഷ്ട്ര മെഡിക്കൽ സഹകരണം എന്നീ മേഖലകളിൽ മൈഹാർട്ട് കൈവരിക്കുന്ന മുന്നേറ്റത്തിലെ സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണ്.
നൂതന ചികിത്സാ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെയും വൈദ്യശാസ്ത്ര പരിജ്ഞാനം പരസ്പരം പങ്കുവെക്കുന്നതിലൂടെയും ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ തുടർച്ചയായി നവീകരിക്കുന്നതിലൂടെയും ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള ഹൃദയചികിത്സ ജനങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം നാട്ടിൽ തന്നെ ലഭ്യമാക്കുകയാണ് മൈഹാർട്ടിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
Content Highlights: MyHeart in Kozhikode hosted an international clinical workshop on TAVR featuring the Edwards SAPIEN 3 balloon-expandable heart valve technology. Led by cardiologists Dr Ashish Kumar and Dr SM Ashraf, the event drew Indian and international specialists. It marks a milestone in bringing advanced cardiac care to Kerala