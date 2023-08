ചന്ദ്രയാൻ 3 ലാൻഡറിൽ നിന്ന് പ്രഗ്യാൻ റോവർ പുറത്തിറങ്ങി; ഇസ്റോയെ അഭിനന്ദിച്ച് രാഷ്ട്രപതി

ബംഗളൂരു | ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണധ്രുവത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തിയ ചന്ദ്രയാൻ 3 പേടകത്തിൽ നിന്ന് പ്രഗ്യാൻ റോവർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങി. ഇന്നെല അർധരാത്രിയോടെയാണ് ലാൻഡറിന്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നത്. തുടർന്ന് റോവർ സാവകാശം ഉപരിതലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി. സെക്കൻഡിൽ ഒരു സെന്റീമീറ്റർ വേഗത്തിലാണ് റോവർ ഉപരിതലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അശോക സ്തംഭവും ISRO-യുടെ ചിഹ്നവും ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ പതിപ്പിച്ചാണ് റോവറിന്റെ യാത്ര. റോവർ പുറത്തിറങ്ങിയ കാര്യം രാഷ്ട്രപതിയാണ് ട്വീറ്റിലൂടെ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. രാഷ്ട്രപതിയുടെ ട്വീറ്റ് ഐഎസ്ആർഒ റീട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

വിക്രം ലാൻഡറിനുള്ളിൽ നിന്ന് പ്രഗ്യാൻ-റോവർ വിജയകരമായി വിന്യസിച്ചതിന് ഐഎസ്ആർഒ ടീമിനെയും എല്ലാ സഹ പൗരന്മാരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദിക്കുന്നതായി രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. വിക്രം ലാൻഡർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങി ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം റോവറിനെ പുറത്തിറക്കിയത് ചന്ദ്രയാൻ 3യുടെ മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിന്റെ വിജയത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിയതായി രാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു.

I once again congratulate the ISRO team and all fellow citizens for successful deployment of Pragyan-rover from inside Vikram-lander. Its rolling out a few hours after the landing of Vikram marked the success of yet another stage of Chandrayan 3. I look forward with excitement,…

