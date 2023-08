ചന്ദ്രനിൽ 'അമ്മ' നോക്കി നിൽക്കെ ഉല്ലസിക്കുന്ന പ്രഗ്യാൻ റോവർ; പുതിയ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് ഐഎസ്ആർഒ

ന്യൂഡൽഹി | ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിന്റെ ഭാഗമായ പ്രഗ്യൻ റോവർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി നീങ്ങുന്ന പുതിയ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് ഐ എസ് ആർ ഒ. ചന്ദ്രയാന മൂന്ന് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തി എട്ട് ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴാണ് പുതിയ ദൃശ്യം പുറത്തുവരുന്നത്.

Chandrayaan-3 Mission:

The rover was rotated in search of a safe route. The rotation was captured by a Lander Imager Camera.

It feels as though a child is playfully frolicking in the yards of Chandamama, while the mother watches affectionately.

Isn’t it?🙂 pic.twitter.com/w5FwFZzDMp

— ISRO (@isro) August 31, 2023