വാഹന പരിശോധനക്കിടെ പോലീസുകാരനെ ഇടിച്ചിട്ട സംഭവം; പ്രതികള്‍ക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തേക്കും

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ചെല്ലാനത്തുണ്ടായ സംഭവത്തിലാണ് പോലീസ് നടപടിക്കൊരുങ്ങുന്നത്. പ്രതികള്‍ക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പാണ് നിലവില്‍ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്.

Published

Dec 29, 2025 7:09 am |

Last Updated

Dec 29, 2025 7:09 am

കൊച്ചി | വാഹന പരിശോധനക്കിടെ പോലീസുകാരനെ ഇടിച്ചിട്ട സംഭവത്തില്‍ പ്രതികള്‍ക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തേക്കും. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ചെല്ലാനത്തുണ്ടായ സംഭവത്തിലാണ് പോലീസ് നടപടിക്കൊരുങ്ങുന്നത്.

പ്രതികള്‍ക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പാണ് നിലവില്‍ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. പരുക്കേറ്റ സി പി ഒ ചികിത്സയിലാണ്.

സി പി ഒയുടെ മൊഴിയെടുത്ത ശേഷമാണ് വധശ്രമക്കേസ് ചുമത്തുന്ന കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമുണ്ടാവുക.

 

