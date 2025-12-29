Kerala
കൊച്ചി | വാഹന പരിശോധനക്കിടെ പോലീസുകാരനെ ഇടിച്ചിട്ട സംഭവത്തില് പ്രതികള്ക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തേക്കും. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ചെല്ലാനത്തുണ്ടായ സംഭവത്തിലാണ് പോലീസ് നടപടിക്കൊരുങ്ങുന്നത്.
പ്രതികള്ക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പാണ് നിലവില് ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. പരുക്കേറ്റ സി പി ഒ ചികിത്സയിലാണ്.
സി പി ഒയുടെ മൊഴിയെടുത്ത ശേഷമാണ് വധശ്രമക്കേസ് ചുമത്തുന്ന കാര്യത്തില് തീരുമാനമുണ്ടാവുക.
