Kerala
അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര തട്ടിപ്പില് സുപ്രീം കോടതിയുടെ മേല്നോട്ടത്തില് അന്വേഷണം വേണം: പിണറായി വിജയന്
അയോദ്ധ്യയിലെ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ ചടങ്ങുകള്ക്കുള്പ്പെടെ കാര്മ്മികത്വം വഹിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ഈ വിഷയത്തില് പ്രതികരിക്കാന് ബാധ്യസ്ഥനാണ്.
തിരുവനന്തപുരം | അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര നിര്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിരിച്ച സംഭാവനകളില് വന് സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് നടന്നതായി പുറത്തുവരുന്ന വാര്ത്തകള് അതീവ ഗൗരവമുള്ളതാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്. ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെയും വൈകാരികതയേയും രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങള്ക്കായി ചൂഷണം ചെയ്തവര് അതിന്റെ മറവില് സംഘടിത സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കൂടി നടത്തിയെന്ന് പിണറായി ഫേസ്ബുക്കില് കുറിച്ചു
സംഘപരിവാര് സംഘടനകളുടെ ഉന്നതങ്ങളില് ബന്ധമുള്ളവരാണ് ട്രസ്റ്റിമാര്. അയോദ്ധ്യയിലെ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ ചടങ്ങുകള്ക്കുള്പ്പെടെ കാര്മ്മികത്വം വഹിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ഈ വിഷയത്തില് പ്രതികരിക്കാന് ബാധ്യസ്ഥനാണ്. പാര്ലമെന്റിന്റെ മേശപ്പുറത്തുവെച്ച ഉത്തരവിലൂടെ കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് രൂപീകരിച്ച ട്രസ്റ്റാണ് ഇപ്പോള് സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലായിരിക്കുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ ഭക്തിയെ ചൂഷണം ചെയ്ത് ശേഖരിച്ച പണം എങ്ങോട്ടാണ് പോയതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാന് ട്രസ്റ്റിനും അതിന് നേതൃത്വം നല്കുന്നവര്ക്കും ബാധ്യതയുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തില് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നേരിട്ടുള്ള മേല്നോട്ടത്തില് നിഷ്പക്ഷമായ ഉന്നതതല അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കാന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് തയ്യാറാകണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു
ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിന്റെ പൂര്ണ്ണ രൂപം വായിക്കാം:
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Content Highlights: Opposition Leader Pinarayi Vijayan demanded a Supreme Court-monitored probe into alleged financial irregularities in Ayodhya Ram Temple donations. He stated that those exploiting public faith for political gain committed organized fraud. Vijayan added that the Prime Minister is accountable for this.