Kerala
മഴ മുന്നറിയിപ്പില് മാറ്റം; സംസ്ഥാനത്ത് ആറ് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട്
പുതുക്കിയ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് അനുസരിച്ച് വടക്കന് ജില്ലകള്ക്ക് പുറമേ എറണാകുളം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലും ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് അതിശക്തമായ മഴയാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് മഴ മുന്നറിയിപ്പില് മാറ്റം. നേരത്തെ വടക്കന് ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് അതിശക്തമായ മഴ പ്രവചിച്ചിരുന്നത്. പുതുക്കിയ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് അനുസരിച്ച് വടക്കന് ജില്ലകള്ക്ക് പുറമേ എറണാകുളം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലും ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് അതിശക്തമായ മഴയാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്.ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായി എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇന്നും നാളെയും എല്ലാ ജില്ലകളിലും മഴ മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ട്. നാളെ കണ്ണൂര്, കാസര്കോട്, ജില്ലകളിലും ചൊവ്വാഴ്ച കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലും ബുധനാഴ്ച കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലും അതിശക്തമായ മഴയാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്. ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായി ഈ ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും നാളെയും ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത എല്ലാ ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലര്ട്ട് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ചൊവ്വാഴ്ച തെക്കന് ജില്ലകള് ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ഭാഗത്തും മഴ മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ട്.
Content Highlights: The weather department has updated the rainfall warning for Kerala, issuing an orange alert for six districts. Ernakulam, Idukki, Kozhikode, Wayanad, Kannur, and Kasaragod are expected to receive isolated heavy downpours with thunderstorms. A yellow alert remains active for all other districts.