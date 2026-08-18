Kerala
ശക്തമായ തിരമാലക്കും കള്ളക്കടല് പ്രതിഭാസത്തിനും സാധ്യത; സംസ്ഥാനത്തെ തീരദേശ ജില്ലകളില് റെഡ് അലര്ട്ട്
കേരള തീരത്ത് ഇന്ന് അര്ധരാത്രി മുതല് വ്യാഴാഴ്ച വൈകീട്ട് അഞ്ചരവരെ 1.1 മുതല് 1.8 മീറ്റര് വരെ ഉയര്ന്ന തിരമാലയ്ക്കും കള്ളക്കടല് പ്രതിഭാസത്തിനും സാധ്യത
തിരുവനന്തപരം | കേരളത്തിലെ എല്ലാ തീരദേശ ജില്ലകളിലും ദേശീയ സമുദ്രസ്ഥിതിപഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം റെഡ് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തീരപ്രദേശങ്ങളില് ശക്തമായ തിരമാലക്കും കള്ളക്കടല് പ്രതിഭാസത്തിനും സാധ്യതയുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മുന്നറിപ്പ് .കേരള തീരത്ത് ഇന്ന് അര്ധരാത്രി മുതല് വ്യാഴാഴ്ച വൈകീട്ട് അഞ്ചരവരെ 1.1 മുതല് 1.8 മീറ്റര് വരെ ഉയര്ന്ന തിരമാലയ്ക്കും കള്ളക്കടല് പ്രതിഭാസത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ സമുദ്രസ്ഥിതിപഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിരിയ്ക്കുന്നു.
തീരദേശ മേഖലകളില്, പ്രത്യേകിച്ച് താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളില്, വെള്ളം കയറാനും കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്.
പ്രത്യേക ജാഗ്രത ആവശ്യമുള്ള ഇടങ്ങള്
തിരുവനന്തപുരം: കാപ്പില് മുതല് പൊഴിയൂര് വരെകൊല്ലം: ആലപ്പാട് മുതല് ഇടവ വരെആലപ്പുഴ: ചെല്ലാനം മുതല് അഴീക്കല് ജെട്ടി വരെ എറണാകുളം: മുനമ്പം എഒ മുതല് മറുവക്കാട് വരെ തൃശൂര്: ആറ്റുപുറം മുതല് കൊടുങ്ങല്ലൂര് വരെ മലപ്പുറം: കടലുണ്ടി നഗരം മുതല് പാലപ്പെട്ടി വരെ കോഴിക്കോട്: ചോമ്പാല എഒ മുതല് രാമനാട്ടുകര വരെ കണ്ണൂര്: വളപട്ടണം മുതല് ന്യൂ മാഹി വരെ കാസറഗോഡ്: കുഞ്ചത്തൂര് മുതല് കോട്ടക്കുന്ന് വരെ തമിഴ്നാട്ടിലെ കന്യാകുമാരി, രാമനാഥപുരം, തൂത്തുക്കുടി, തിരുനെല്വേലി തീരങ്ങളിലും, ലക്ഷദ്വീപ്, മാഹി, കര്ണാടക തീരങ്ങളിലും ഉയര്ന്ന തിരമാലയ്ക്കും കള്ളക്കടല് പ്രതിഭാസത്തിനും ജാഗ്രത മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
കടലാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും തീരദേശവാസികളും അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കുക.കടല്ക്ഷോഭം രൂക്ഷമാകാന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് അപകട മേഖലകളില് നിന്ന് അധികൃതരുടെ നിര്ദേശാനുസരണം മാറി താമസിക്കണം.
Content Highlights: The National Centre for Ocean Information Services issued a red alert for all Kerala coastal districts due to expected high ocean waves and the Kallakkadal phenomenon. Waves up to 1.8 meters are projected to impact coastal regions. Fishermen and coastal residents are advised to remain vigilant.