Connect with us

National

സേലം ഡിവിഷനില്‍ അറ്റകുറ്റപ്പണി; ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസുകളില്‍ നിയന്ത്രണം

പാലക്കാട് ടൗണ്‍-തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ട്രെയിന്‍ (16844) ഈമാസം ആറ്, എട്ട്, 10, 13, 15, 17, 22 തീയതികളില്‍ പുഗലൂരില്‍ സര്‍വീസ് അവസാനിപ്പിക്കും.

Published

Oct 04, 2026 8:20 am |

Last Updated

Oct 04, 2026 8:20 am

പാലക്കാട് | സേലം ഡിവിഷനില്‍ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസുകളില്‍ നിയന്ത്രണമേര്‍പ്പെടുത്തി. പാലക്കാട് ടൗണ്‍-തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ട്രെയിന്‍ (16844) ഈമാസം ആറ്, എട്ട്, 10, 13, 15, 17, 22 തീയതികളില്‍ പുഗലൂരില്‍ സര്‍വീസ് അവസാനിപ്പിക്കും. 24, 27, 29, 31 നവംബര്‍ മൂന്ന് തീയതികളില്‍ കൊടുമുടി സ്റ്റേഷനിലും സര്‍വീസ് നിര്‍ത്തും. പുഗലൂരില്‍ നിന്നും കൊടുമുടിയില്‍ നിന്നും തൃശിനാപ്പള്ളി വരെ ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ പ്രത്യേക ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസ് ഏര്‍പ്പെടുത്തുമെന്ന് പാലക്കാട് റെയില്‍വേ ഡിവിഷന്‍ അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

ഷൊര്‍ണൂര്‍ ജങ്ഷന്‍-കോയമ്പത്തൂര്‍ പാസഞ്ചര്‍ (56604) ഈമാസം അഞ്ച്, ആറ്, 10, 11, 13, 17 തീയതികളില്‍ പോത്തനൂരില്‍ സര്‍വീസ് അവസാനിപ്പിക്കും. കോയമ്പത്തൂര്‍ ജങ്ഷന്‍-ഷൊര്‍ണൂര്‍ പാസഞ്ചര്‍ (56603) ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ വൈകീട്ട് 4.38-ന് പോത്തനൂരില്‍ നിന്നാണ് പുറപ്പെടുക.

എറണാകുളം-ബെംഗളൂരു ഇന്റര്‍സിറ്റി എക്‌സ്പ്രസ് (16378) നാലിനും 15-നും കോയമ്പത്തൂര്‍ ജങ്ഷന്‍ ഒഴിവാക്കി പോത്തനൂര്‍ വഴിയാണ് സര്‍വീസ് നടത്തുക. നാല്, ഏഴ്, എട്ട്, 15 തീയതികളില്‍ ആലപ്പുഴ-ധന്‍ബാദ് എക്‌സ്പ്രസ്സും (13352) പോത്തനൂര്‍ വഴിയാണ് ഓടുക. കണ്ണൂര്‍-എറണാകുളം ജങ്ഷന്‍ എക്‌സ്പ്രസ്സ് (16306) 16, 17, 18, 23, 24, 25, 27, 30, 31, നവംബര്‍ ഒന്ന് തീയതികളില്‍ തൃശൂര്‍ വരെ മാത്രമേ സര്‍വീസ് നടത്തുകയുള്ളൂ.

Content Highlights:
Southern Railway announced regulations on several train services passing through Kerala due to ongoing track maintenance work in the Salem division. A few trains have been partially canceled while others will experience delays or rescheduled departure timings. Passengers are advised to check updated train schedules before starting their journey.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കൊല്ലം ചവറയില്‍ യുവാവിനെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി; പ്രതി കസ്റ്റഡിയില്‍

Kerala

യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഹോസ്റ്റല്‍ സംഘര്‍ഷം: മൂന്ന് എസ് എഫ് ഐ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കൂടി അറസ്റ്റില്‍

UAE

ദുബൈയിലെ ജീവിതത്തിന് ഏഴ് സുവര്‍ണ തത്വങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച് ശൈഖ് മുഹമ്മദ്

Ongoing News

യു എ ഇയില്‍ ഇന്ധനവില കുതിച്ചുയര്‍ന്നു; പ്രവാസികള്‍ക്ക് ഇരുട്ടടി

Ongoing News

'അവര്‍ മികച്ച കളിയാണ് കാഴ്ചവച്ചത്'; ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ട വീര്യത്തെ പുകഴ്ത്തി ബ്രസീല്‍ പരിശീലകന്‍

Kerala

മെസ്സിയുടെ പേരില്‍ തട്ടിപ്പ്: പ്രാഥമികാന്വേഷണ റിപോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ച് എസ് ഐ ടി

National

സേലം ഡിവിഷനില്‍ അറ്റകുറ്റപ്പണി; ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസുകളില്‍ നിയന്ത്രണം