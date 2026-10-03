Connect with us

Ongoing News

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ മെഡൽ വേട്ട തുടർന്ന് ഇന്ത്യ; ഇന്ന് അഞ്ച് സ്വർണം; മെഡൽ പട്ടികയിൽ നാലാമത്

ഒരു ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യ ഇതാദ്യമായി പുരുഷ-വനിതാ ഹോക്കി സ്വർണ്ണങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നേടി

Published

Oct 03, 2026 7:02 pm |

Last Updated

Oct 03, 2026 7:02 pm

അയിച്ചി നഗോയ | ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് 2026-ൽ മെഡൽ പട്ടികയിൽ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്ത് ഇന്ത്യ. പുരുഷ ഹോക്കി, പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ്, ഗുസ്തി, ഗോൾഫ്, ആർച്ചറി എന്നിവയിലടക്കം ഇന്ന് അഞ്ച് സ്വർണ്ണ മെഡലുകൾ നേടി ഇന്ത്യ ടൂർണമെന്റിലെ 21-ാം സ്വർണ്ണവും ആകെ 85 മെഡലുകളും സ്വന്തമാക്കി.

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് 2026-ന്റെ 14-ാം ദിനത്തിൽ മലേഷ്യയെ 5-1ന് തോൽപ്പിച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ഹോക്കി ടീം സ്വർണ്ണം നേടിയത്. നായകൻ ഹർമൻപ്രീത് സിംഗ് രണ്ട് ഗോളുകൾ നേടിയപ്പോൾ ഹാർദിക് സിംഗ്, ഷീലാനന്ദ് ലക്ര, ജുഗ്‌രാജ് സിംഗ് എന്നിവരും ഇന്ത്യക്കായി ഗോൾ കണ്ടെത്തി. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് ഒരു ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യ പുരുഷ-വനിതാ ഹോക്കി സ്വർണ്ണങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നേടുന്നത്. ഈ വിജയത്തോടെ ഇന്ത്യ മെഡൽ പട്ടികയിൽ ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാനെ മറികടന്ന് നാലാം സ്ഥാനത്തെത്തി.

ഫൈനലിൽ പാക്കിസ്ഥാനെ 19 റൺസിന് തോൽപ്പിച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് ടീം സ്വർണ്ണം സ്വന്തമാക്കിയത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ അഭിഷേക് ശർമ്മയുടെ 28 പന്തിൽ 61 റൺസ് മികവിൽ 216 റൺസ് നേടി. തിലക് വർമ്മ (36), ശിവം ദുബെ (27), ശ്രേയസ് അയ്യർ (21), ഇഷാൻ കിഷൻ (20) എന്നിവരും തിളങ്ങി. മറുപടി ബാറ്റിംഗിൽ പാക്കിസ്ഥാനെ 192/6 എന്ന നിലയിൽ തളച്ചാണ് ഇന്ത്യ വിജയം ഉറപ്പിച്ചത്. അക്സർ പട്ടേൽ രണ്ടും വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ ഒരു വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി.

ഗുസ്തിയിൽ പുരുഷന്മാരുടെ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ 57 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ അമൻ സെഹ്‌രാവത് സ്വർണ്ണം നേടി. ഫൈനലിൽ ഉത്തര കൊറിയയുടെ ഹാൻ ചോങ് സോങ്ങിനെ 11-7 നാണ് അമൻ തോൽപ്പിച്ചത്. വനിതകളുടെ 53 കിലോഗ്രാം ഫൈനലിൽ ജപ്പാന്റെ മോയി കിയൂക്കയോട് 9-1ന് തോറ്റ അന്തിം പങ്കാൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടി. പുരുഷന്മാരുടെ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ 97 കിലോഗ്രാം വെങ്കല മെഡൽ പോരാട്ടത്തിൽ മംഗോളിയയുടെ ഗാൻഖുയാഗ് ഗാൻബാത്താറിനെ തോൽപ്പിച്ച് ദീപക് പുനിയ വെങ്കലം നേടി. പുരുഷന്മാരുടെ 74 കിലോഗ്രാം വെങ്കല മെഡൽ പോരാട്ടത്തിൽ സാഗർ ജഗ്ലാൻ ഖസാക്കിസ്ഥാന്റെ നൂർകോഷ കൈപനോവിനോട് പരാജയപ്പെട്ടു.

ഗോൾഫിൽ വനിതകളുടെ വ്യക്തിഗത സ്ട്രോക്ക് പ്ലേയിൽ പ്രണവി ഉർസ് ചരിത്രപരമായ ആദ്യ സ്വർണ്ണം നേടി. അദിതി അശോക്, ദിക്ഷ ദാഗർ എന്നിവർക്കൊപ്പം പ്രണവി വനിതാ ടീം ഇനത്തിൽ വെള്ളി മെഡലും നേടി.

ആർച്ചറിയിൽ റെക്കർവ് വനിതാ വ്യക്തിഗത ഫൈനലിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ ഓ യെജിനെ 6-5ന് തോൽപ്പിച്ച് കുംകും മോഹോദ് സ്വർണ്ണം നേടി. ഈ ഇനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ചാമ്പ്യനാണ് കുംകും. ഈ നേട്ടത്തോടെ ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് 2028 (LA28) ഒളിമ്പിക്സ് ക്വോട്ടയും കുംകും ഉറപ്പിച്ചു. പുരുഷന്മാരുടെ റെക്കർവ് വ്യക്തിഗത ഇനത്തിൽ നീരജ് ചൗഹാൻ സഹതാരം ധീരാജ് ബൊമ്മദേവരയെ 6-4ന് തോൽപ്പിച്ച് വെങ്കലം നേടി. ഇതോടെ ആർച്ചറിയിൽ ഇന്ത്യ 5 സ്വർണ്ണവും 2 വെള്ളിയും 2 വെങ്കലവുമടക്കം 9 മെഡലുകൾ നേടി.

മറ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ വനിതാ റഗ്ബി സെവൻസിൽ സിംഗപ്പൂരിനെ 22-5ന് തോൽപ്പിച്ച ഇന്ത്യ, 5-6 റാങ്കിംഗ് മത്സരത്തിൽ ഖസാക്കിസ്ഥാനോട് 0-20ന് തോറ്റ് ആറാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്തു. പുരുഷ വോളിബോൾ 5-6 സ്ഥാനങ്ങൾക്കായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ തായ്‌ലൻഡിനോട് 2-3ന് തോറ്റ് ഇന്ത്യ ആറാം സ്ഥാനത്താണ് ക്യാമ്പയിൻ അവസാനിപ്പിച്ചത്. ടെക്വോണ്ടോയിൽ കാശിഷ് മാലിക്, ജ്യോതി യാദവ് എന്നിവർ റൗണ്ട് ഓഫ് 16-ൽ പുറത്തായി. കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ കുറാഷ് താരം യാഷ് കുമാർ ചൗഹാൻ നിരോധിത മരുന്ന് പരിശോധനയിൽ പരാജയപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് പോരാട്ടങ്ങൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ 21 സ്വർണ്ണവും 27 വെള്ളിയും 37 വെങ്കലവുമടക്കം ആകെ 85 മെഡലുകളോടെ ഇന്ത്യ താൽക്കാലികമായി നാലാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു.

Content Highlights
India concluded its events at Asian Games 2026 with a tally of 85 medals including 21 gold, 27 silver, and 37 bronze. Major victories came in hockey, cricket, wrestling, golf, and archery.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Eduline

അലൈഡ് ഹെൽത്ത് കോഴ്സിന് അപേക്ഷിക്കൂ

Ongoing News

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ മെഡൽ വേട്ട തുടർന്ന് ഇന്ത്യ; ഇന്ന് അഞ്ച് സ്വർണം; മെഡൽ പട്ടികയിൽ നാലാമത്

National

ഹെലികോപ്റ്ററില്‍ നിന്ന് താഴേക്കിട്ട ഭക്ഷണ പാക്കേജ് തലയിൽ വീണ് 62 കാരൻ മരിച്ചു

Kerala

കായികോത്സവ വേദി തകര്‍ന്നുവീണ സംഭവം; തൃശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റം

Ongoing News

ഫ്ളൈദുബൈ വിമാനത്തിൽ പൈലറ്റിന് നേരെ സഹപൈലറ്റിന്റെ ആക്രമണം: ഭീകരാക്രമണ ശ്രമമെന്ന് യു എ ഇ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്

Aksharam Education

സെൻട്രൽ സെക്ടർ സ്കോളർഷിപ്പ് പുതുക്കാം

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത മൂന്നു ദിവസം മഴ തുടരും