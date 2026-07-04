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Kerala

പത്തനംതിട്ടയില്‍ 13കാരിയെ സഹപാഠികള്‍ പീഡിപ്പിച്ചതായി പരാതി; ആറു പേര്‍ക്കെതിരെ കേസ്

ആറുപേരില്‍ ഒരാള്‍ പെണ്‍കുട്ടിയാണ്

Published

Jul 04, 2026 12:05 pm |

Last Updated

Jul 04, 2026 12:05 pm

പത്തനംതിട്ട|പത്തനംതിട്ടയില്‍ 13കാരിയെ സഹപാഠികള്‍ ചേര്‍ന്ന് പീഡിപ്പിച്ചതായി പരാതി. സ്‌കൂളിലെ കൗണ്‍സിലിംഗിനിടെയാണ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിനി പീഡന വിവരം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. സംഭവത്തില്‍ ആറുപേര്‍ക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു. അതില്‍ ഒരാള്‍ പെണ്‍കുട്ടിയാണ്. ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയാണ് പീഡനത്തിന് ഇരയായത്.

സ്‌കൂളിന് സമീപത്തു വെച്ചും മറ്റൊരു പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വീട്ടില്‍ വെച്ചും പീഡിപ്പിച്ചതായാണ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിനി പറയുന്നത്. കൗണ്‍സിലിംഗിന് പിന്നാലെ സ്‌കൂള്‍ അധികൃതര്‍ പോലീസിനെയും ശിശുക്ഷേമ സമിതിയെയും വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ സംരക്ഷണം ശിശുക്ഷേമ സമിതി ഏറ്റെടുത്തു. പ്രതികളുടെ മൊഴി പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തും.

Content Highlights:
A case has been registered against six students for allegedly abusing a 13-year-old girl in Pathanamthitta. The incident came to light during a counseling session held at the school. The Child Welfare Committee has taken over the protection of the victim while police initiate further action.

 

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