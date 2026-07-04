Kerala
തൃശൂരില് കോള്പാടത്ത് മിനി ബോട്ട് മുങ്ങി; കാണാതായ രണ്ട് പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങള് കണ്ടുകിട്ടി
ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന മൂന്നുപേര് നീന്തി കരയിലെത്തിയെങ്കിലും രണ്ടുപേരെ കാണാതാവുകയായിരുന്നു.
തൃശൂര്| നെടുപുഴ മല്ലിത്തറ കടവിന് സമീപമുള്ള കോള്പാടത്ത് മിനി ബോട്ട് മുങ്ങി കാണാതായ രണ്ടു പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങള് കണ്ടുകിട്ടി. ഇന്നലെ രാത്രി എട്ടുമണിയോടെയായിരുന്നു അപകടമുണ്ടായത്. കോള്പാടത്തിലെ വളര്ത്തുമീനുകള്ക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നതിനായി അഞ്ചുപേര് മിനി ബോട്ടില് പാടത്തേക്ക് പോയതായിരുന്നു. എന്നാല് പാടത്തിന് നടുവിലെത്തിയപ്പോള് ബോട്ട് അപ്രതീക്ഷിതമായി മുങ്ങി.
ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന മൂന്നുപേര് നീന്തി കരയിലെത്തിയെങ്കിലും രണ്ടുപേരെ കാണാതാവുകയായിരുന്നു. വിവരം അറിഞ്ഞ് ഫയര്ഫോഴ്സ് സ്ഥലത്തെത്തി തിരച്ചില് ആരംഭിച്ചു. കാണാതായവര്ക്കായി രാത്രി വൈകിയും രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം തുടര്ന്നു.
എന്നാല് ഇന്നു രാവിലെയാണ് കാണാതായവരുടെ മൃതദേഹങ്ങള് കണ്ടുകിട്ടിയത്. മരിച്ചവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. കോല്പ്പാടം ലീസിനെടുത്ത് സുനി എന്നയാളാണ് മത്സ്യക്കൃഷി നടത്തിയിരുന്നത് എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.
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The bodies of two missing individuals were recovered from the Kole wetlands near Nedupuzha after a mini boat capsized. The incident occurred at night when five people set out to feed farmed fish. While three swam to safety, a late-night rescue operation by the fire force found the deceased today.