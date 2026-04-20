Kerala
പാലക്കാട്ട് അനന്തിരവന് അമ്മാവനെ അടിച്ചുകൊന്നു
കൗണ്ടന്നൂരില് ശെന്തില് കുമാര് (45) ആണ് മരിച്ചത്. ഒളിവില് പോയ സഹോദരിയുടെ മകന് പ്രഭാകരനെ (33) പോലീസ് പിടികൂടി
പാലക്കാട് | അനന്തിരവന്റെ അടിയേറ്റ് അമ്മാവന് മരിച്ചു. പാലക്കാട് വടകരപ്പതിയില് മദ്യലഹരിയില് ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനിടെയുണ്ടായ തര്ക്കത്തിനിടെയാണ് സംഭവം.
കൗണ്ടന്നൂരില് ശെന്തില് കുമാര് (45) ആണ് മരിച്ചത്. സംഭവത്തിന് ശേഷം ഒളിവില് പോയ സഹോദരിയുടെ മകന് പ്രഭാകരനെ (33) പോലീസ് പിടികൂടി. ഇരുവരും ഒന്നിച്ചു മദ്യപിച്ചശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കാന് ഇരുന്നപ്പോഴാണ് വാക്കേറ്റമുണ്ടായത്.
ഇതിനിടെ ഇരുമ്പ് ദണ്ഡ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രഭാകരന് ശെന്തില്കുമാറിന്റെ തലയ്ക്ക് അടിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിനുശേഷം സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട പ്രഭാകരനെ പോലീസ് തിരഞ്ഞുകണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
Latest
Kerala
ശസ്ത്രക്രിയ പിഴവ് സംഭവിക്കാതിരിക്കാന് സര്ക്കാര് മാര്ഗരേഖ
Kerala
ഉറക്കത്തില് പാമ്പുകടി: മരിച്ച കുട്ടിയുടെ സംസ്കാരം മൂന്നു മണിക്ക്, സഹോദരന്റെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു
Kerala
പാലക്കാട്ട് അനന്തിരവന് അമ്മാവനെ അടിച്ചുകൊന്നു
Kerala
അണക്കെട്ടുകളില് ജലനിരപ്പ് താഴുന്നു; വൈദ്യുതി മേഖലയില് കടുത്ത ആശങ്ക
Kerala
അട്ടപ്പാടിയില് 60 കാരനെ യുവതി കല്ല് കൊണ്ട് തലയ്ക്ക് ഇടിച്ച് കൊന്നു
Kerala
വിരുദുനഗര് പടക്ക നിര്മാണ ശാല സ്ഫോടനം; മരണം 24 ആയി
Kerala