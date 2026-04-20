Kerala

തൃശ്ശൂര്‍ പൂരത്തിന് ഇന്ന് കൊടിയേറും

വിസ്മയക്കാഴ്ചയൊരുക്കുന്ന പൂരത്തിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങള്‍ അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്

Published

Apr 20, 2026 7:18 am |

Last Updated

Apr 20, 2026 7:18 am

തൃശ്ശൂര്‍ | ലോക പ്രശസ്തമായ തൃശ്ശൂര്‍ പൂരത്തിന് ഇന്ന് കൊടിയേറും. രാവിലെ 11 മണിയോടെ തിരുവമ്പാടിയിലാണ് ആദ്യം കൊടിയേറുന്നത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ പതിനൊന്നേ കാലോടെ പാറമേക്കാവിലും പൂരം കൊടിയേറ്റ് ചടങ്ങ് നടക്കും.

വിസ്മയക്കാഴ്ചയൊരുക്കുന്ന പൂരത്തിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങള്‍ അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്. പൂരച്ചമയ പ്രദര്‍ശനം ഏപ്രില്‍ 24നാണ് നടക്കുക. 26നാണ് പൂരപ്രേമികള്‍ കാത്തിരിക്കുന്ന തൃശ്ശൂര്‍ പൂരം. ഘടക ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പൂരം വരവ്, മഠത്തില്‍വരവ് പഞ്ചവാദ്യം, ഇലഞ്ഞിത്തറ മേളം, കുടമാറ്റം എന്നിവയും പുലര്‍ച്ചെ പ്രധാന വെടിക്കെട്ടും പൂര ദിനം നടക്കും.

 

International

നാവിക ഉപരോധം ലംഘിച്ച ഇറാന്റെ കപ്പല്‍ ഹോര്‍മുസ് കപ്പല്‍ പാതക്ക് സമീപത്ത് നിന്നു പിടിച്ചെടുത്തതായി ട്രംപ്

From the print

സംസ്ഥാനത്ത് മുൻകരുതൽ; അസാധാരണം ഈ ചൂട്

Kerala

ബംഗാള്‍ മര്‍കസ് കാമ്പസിലെ ആദ്യ ബാച്ച് നൂറാനികള്‍ പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കി

Kerala

നെട്ടയം മലമുകളില്‍ ബി ജെ പി പ്രവര്‍ത്തകരും നാട്ടുകാരും തമ്മില്‍ സംഘര്‍ഷം

International

അമേരിക്കയിലെ ലൂസിയാനയിലുണ്ടായ വെടിവെപ്പില്‍ എട്ട് കുട്ടികള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

Kerala

കാര്‍ ലോറിയില്‍ ഇടിച്ചു കയറി രണ്ട് യുവാക്കള്‍ മരിച്ചു