Kerala
കല്ല് തൊണ്ടയില് കുടുങ്ങി; ഒരു വയസ്സുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം
മലപ്പുറം ചങ്ങരംകുളത്ത് ഇന്നലെയാണ് സംഭവം. പള്ളിക്കര തെക്കുമുറി സ്വദേശി മഹ്റൂഫിന്റെ മകന് അസ്ലം നൂഹാണ് മരിച്ചത്.
മലപ്പുറം | കല്ല് തൊണ്ടയില് കുടുങ്ങി ഒരു വയസ്സുകാരന് മരിച്ചു. മലപ്പുറം ചങ്ങരംകുളത്ത് ഇന്നലെയാണ് സംഭവം. പള്ളിക്കര തെക്കുമുറി സ്വദേശി മഹ്റൂഫിന്റെ മകന് അസ്ലം നൂഹാണ് മരിച്ചത്.
രാവിലെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്ന കുട്ടി മണ്ണ് വാരി വായിലിടുന്നതിനിടെ കല്ല് തൊണ്ടയില് കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു.
ആദ്യം ചങ്ങരംകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ച കുട്ടിയെ പിന്നീട് കോട്ടക്കലിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. രാത്രിയോടെ മരണപ്പെട്ടു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
National
ദ്വിദിന സന്ദര്ശനം; ഉപരാഷ്ട്രപതി ഇന്ന് കേരളത്തിലെത്തും
National
ആന്ധ്രയില് ട്രെയിനിന് തീപിടിച്ചു; ഒരാള് മരിച്ചു
Uae
പുതുവത്സരം; അബൂദബിയില് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി പോലീസ്
Kerala
കല്ല് തൊണ്ടയില് കുടുങ്ങി; ഒരു വയസ്സുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം
Kerala
വിയ്യൂര് ജയില് പരിസരത്തുനിന്നു രക്ഷപ്പെട്ട കൊടും കുറ്റവാളി ബാലമുരുകന് പിടിയില്
Kerala
വാഹന പരിശോധനക്കിടെ പോലീസുകാരനെ ഇടിച്ചിട്ട സംഭവം; പ്രതികള്ക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തേക്കും
Kerala