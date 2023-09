ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ; വിക്രം ലാൻഡറിന്റെ ചിത്രം പകർത്തിയത് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിലെ റഡാർ

ബംഗളൂരു | ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് വിക്രം ലാൻഡറിന്റെ ചിത്രം പകർത്തി ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ഓർബിറ്റർ. ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ ഓർബിറ്ററിലുള്ള ഡ്യുവൽ-ഫ്രീക്വൻസി സിന്തറ്റിക് അപ്പേർച്ചർ റഡാർ (DFSAR) ഉപകരണമാണ് ചിത്രം പകർത്തിയതെന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ അറിയിച്ചു. സെപ്തംബർ ആറിന് പകർത്തിയ ചിത്രം ഐഎസ്ആർഒ എക്സ് അക്കൗണ്ടിൽ പങ്കുവെച്ചു.

ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ വിക്രം ലാൻഡർ ചന്ദ്രനിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങുകയായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഓർബിറ്റർ പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്. ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് ദൗത്യത്തിന് ഈ ഓർബിറ്റർ തന്നെയാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.

Chandrayaan-3 Mission:

Here is an image of the Chandrayaan-3 Lander taken by the Dual-frequency Synthetic Aperture Radar (DFSAR) instrument onboard the Chandrayaan-2 Orbiter on September 6, 2023.

