നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പര്‍ ചോര്‍ച്ച; ഉയര്‍ന്ന റാങ്ക് പ്രതീക്ഷിച്ച വിദ്യാര്‍ഥി ജീവനൊടുക്കി

രാജസ്ഥാനിലെ ജുന്‍ജുനു ജില്ലയിലെ ഗുധ ഗോഡ്ജി സ്വദേശിയായ പ്രദീപ് മേഘ്‌വാള്‍ (22) ആണ് മരിച്ചത്

Published

May 16, 2026 10:10 am |

Last Updated

May 16, 2026 10:10 am

ജയ്പുര്‍ | ചോദ്യ പേപ്പര്‍ ചോര്‍ന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് നീറ്റ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ രാജസ്ഥാനിലെ സിക്കാറില്‍ വിദ്യാര്‍ഥി ജീവനൊടുക്കി. പരീക്ഷയില്‍ ഉയര്‍ന്ന റാങ്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ജുന്‍ജുനു ജില്ലയിലെ ഗുധ ഗോഡ്ജി സ്വദേശിയായ പ്രദീപ് മേഘ്‌വാള്‍ (22) ആണ് മരിച്ചത്. നീറ്റ് യു ജി പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് പ്രദീപ് കടുത്ത മാനസിക സംഘര്‍ഷത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ മൂന്നുവര്‍ഷമായി മെഡിക്കല്‍ പഠനപ്രവേശന പരീക്ഷയായ നീറ്റിന്റെ പരിശീലനത്തിലായിരുന്നു പ്രദീപ്. സിക്കാറിലെ പിപ്രാലി റോഡില്‍ വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചു കോച്ചിങ് കേന്ദ്രത്തില്‍ പോയി പഠിച്ചുവരികയായിരുന്ന പ്രദീപ്, ഇത്തവണത്തെ നീറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് 650ലധികം മാര്‍ക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. മെഡിക്കല്‍ പ്രവേശനം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രദീപും കുടുംബവും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കെ പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയതോടെ യുവാവ് വിഷാദത്തിലാകുകയായിരുന്നുവെന്ന് കുടുംബം പറഞ്ഞു.

വീട്ടിലെ മുറിയിലാണ് പ്രദീപിനെ തൂങ്ങിയ നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. മൂത്തസഹോദരിയാണ് പ്രദീപിനെ തൂങ്ങിയ നിലയില്‍ കണ്ടത്. ഉടന്‍തന്നെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും ഡോക്ടര്‍മാര്‍ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആന്‍സര്‍ കീ അനുസരിച്ച് പ്രദീപ് 650ലധികം മാര്‍ക്ക് നേടി മെഡിക്കല്‍ പ്രവേശനം നേടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതായി പിതാവ് രാജേഷ് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ മൂന്നുവര്‍ഷമായി മെഡിക്കല്‍ പ്രവേശന പരീക്ഷയ്ക്കായി മകന്‍ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇത്തവണ മികച്ച രീതിയില്‍ പരീക്ഷ എഴുതിയതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തങ്ങളുടെ മുഴുവന്‍ സമ്പാദ്യവും ചെലവഴിച്ചാണ് മകനെ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് പിതാവ് പറഞ്ഞു. ഏകദേശം 11 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവഴിച്ചു. പ്രദീപിന് നല്ലൊരു ഭാവി ഉണ്ടാകാനായി തങ്ങള്‍ വീട് പണിപോലും മാറ്റിവെച്ചാണ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.പോസ്റ്റ് മോര്‍ട്ടം നടപടികള്‍ക്കായി പ്രദീപിന്റെ മൃതദേഹം സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സംഭവത്തില്‍ ഉദ്യോഗ് നഗര്‍ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഉദ്യോഗാര്‍ഥിയുടെ മരണത്തെ തുടര്‍ന്ന് നാട്ടുകാര്‍ രോഷാകുലരാണ്. മൃതദേഹം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ആശുപത്രിക്ക് മുന്നില്‍ തടിച്ചുകൂടിയ ആള്‍ക്കൂട്ടം പ്രതിഷേധിച്ചു.

(ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. അതിജീവിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക. അത്തരം ചിന്തകളുളളപ്പോള്‍ ‘ദിശ’ ഹെല്‍പ് ലൈനില്‍ വിളിക്കുക. ടോള്‍ ഫ്രീ നമ്പര്‍: 1056, 04712552056)

 

